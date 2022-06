A qué hora llega la selección peruana a Qatar y cuál será su itinerario previo al repechaje ante Australia

Perú jugará antes Australia por un cupo a Qatar 2022 este lunes 13 de junio. Foto: FPF.

La selección peruana dejó el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en Barcelona para partir rumbo a Doha, ciudad donde diisputará el repechaje ante Australia por el cupo al Mundial de Qatar 2022. Toda la plantilla se subió al avión y el once de Ricardo Gareca está definido en caso no haya inconvenientes en los próximos días. La ‘blanquirroja’ tendrá dos entrennamientos antes del cotejo y el ‘Tigre’ brindará una conferencia de prensa el domingo.

Este viernes tuvieron la última práctica en España y los únicos que entrenaron de manera diferenciada fueraon Marcos López y Yoshimar Yotún. Lo del lateral izquierdo del San Jose Earthquakes aún estará en evaluación en la próximas horas y se definirá el sábado o domingo si estará presente el lunes ante los ‘Socceroos’. Por otro lado, el volante de Sporting Cristal llegará sin problemas.

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

LLEGADA DE PERÚ A DOHA E ITINERARIO

La llegada de la ‘bicolor’ al Aeropuerto Internacional de Doha está planeada el viernes 10 de junio a las 10 de la noche (hora qatarí) y 2:00 de la tarde (hora peruana). Allá tendrán dos días de entrenamiento en el estadio Sadd. Recordemos que Qatar tiene altas temperaturas en esta etapa del año y se evitará mucho esfuerzo en las prácticas.

El domingo 12 al mediodía de Perú, Ricardo Gareca dará una conferencia de prensa en el estadio Ahmad Bin Ali, escenario donde la selección peruana jugará el repechaje a la Copa del Mundo 2022. El hotel de concentración será el Hyatt Regency Oryx.

Perú ya está en camino a Qatar y tendrá dos entrenamientos antes del repechaje. Foto: FPF.

ENTRENAMIENTOS EN DOHA

La ‘bicolor’ tendrá dos días de entrenamiento desde su llegada a Qatar. Sin embargo, la idea será ir a las prácticas y regresar lo más rápido posible al hospedaje para evitar el cansancio y estrés que genera el clima en Qatar. Este complejo también está climatizado.

El primer entrenamiento será el sábado 11 de junio a las 6:00 p.m. (hora qatarí) y 10:00 a.m. (hora peruana). El clima para ese día tendrá un máximo de 42 grados y el cielo estará mayormente despejado y con viento, pero en la noche bajará a 33 grados. El domingo 12 de junio se entrenará a las 9:30 a.m. (hora qatarí) y 1:30 a.m. (hora peruana). Ese día en la mañana tendrá también 42 grados.

Es importante resaltar que estas son las fechas en las cuales las temperaturas llegan a picos muy altos y es por ese motivo que el mundial pasó al mes de noviembre y no en junio como se nos tenía acostumbrados en los últimos años.

Gianluca Lapadula y Aldo Corzo disputando un balón aéreo. Foto: FPF.

HORARIOS DEL PERÚ VS AUSTRALIA

- Perú: 1:00 p.m.

- Colombia: 1:00 p.m.

- Ecuador: 1:00 p.m.

- México: 1:00 p.m.

- Bolivia: 2:00 p.m.

- Venezuela: 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami): 2:00 p.m.

- Paraguay: 2:00 p.m.

- Chile: 2:00 p.m.

- Argentina: 3:00 p.m.

- Uruguay: 3:00 p.m.

- Brasil: 3:00 p.m.

- España: 8:00 p.m.

CANALES PARA VER EL PERÚ VS. AUSTRALIA

La transmisión del repechaje a la Copa del Mundo estará a cargo de las señales de Latina Televisión (Canal 2 Y 702 HD), Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD) y DirecTV Sports.

