Hincha Inca pagó 1,000 euros para recuperar su vara de oro tras sufrir robo en Barcelona

Extorsionaron a hincha inca en Barcelona por vara robada |VIDEO: ATV Noticias

El ‘Hincha Inca’ viajó hasta España para alentar a Perú en su camino al repechaje. Este jueves informó que recuperó su vara de oro, que le fue robada el pasado 4 de junio. El ciudadano cuzqueño relató cómo fue su encuentro con el extorsionador, que le pidió nada menos que 1,000 euros para devolverle el utensilio.

“Aquí también sufrí la extorsión como tenemos en Lima. Roban, te llaman y dicen: ‘mira, 1,000 euros y te devuelvo’ y cuelgan”, comentó el hincha a ATV Noticias, desde Barcelona y ya con la vara de oro en mano.

El hincha mostró que la vara tiene anillos bañados de oro alrededor del mismo, por lo que ahí habría recaído el interés de los delincuentes por robarlo.

“Entonces llamé a un profesor en Cusco. Me dice: ‘yo te voy a dar 500 euros, paga nomás, porque cuando llegues no tenemos otro que presentar en el Inti Raymi’. Entonces yo hablé con ella y ya acordamos y pagué esta cantidad. A las dos de la mañana me devolvieron, rápidamente”, narró.

Contaron que el encuentro con los delincuentes que les devolverían el utensilio se dio en la estación del metro Vía Júlia, en la misma ciudad de Barcelona. La entrega fue de película: les pidieron que bajen del carro en el que venían y un sujeto encapuchado apareció con la vara. Pasaron el dinero por la ventana del carro y de esa misma manera se les entregó el bastón.

Además, no descartan que los hampones hayan sido peruanos.

“(Su acento era de) peruano ya radicante, seguro, español no lo sé. Pero fuimos a recogerlo a Vía Júlia Julia y ahora ya lo tenemos y ya estamos felices”, relató la acompañante del ‘Hincha Inca’, quien se suele vestir de Ñusta en los eventos de la selección.

“No dejó que bajáramos del taxi. Le vimos, estaba con un tapabocas, estaba vestido de polera negra, pantalón azul creo. Eran las 10 para las tres de la mañana, hora española”, relató.

Hincha vestido de Inca denunció que le robaron su vara de oro cuando alentaba a la Bicolor en previa al partido con Nueva Zelanda. | Foto: América Deportes (Captura)

LE ROBARON EN EL BANDEROLAZO

El ‘Hincha Inca’ está recuperando su vara robada cinco días después del día del robo. El hecho sucedió durante el banderolazo del sábado 4 de junio, previo al partido de la selección peruana contra Nueva Zelanda en Barcelona.

Ese día, según contó el hincha, una mujer se le acercó y se la pidió prestada para tomarse una foto, pero no se la devolvió. El ‘Hincha Inca’ denunció que se encontraba en los exteriores del hotel de concentración de la Bicolor y entre el tumulto de personas, primero, la perdió de vista, pero incluso tras buscarla por los alrededores ya no la pudo encontrar.

“Una chica me dijo: ‘présteme para una foto’ y de ahí vi que a quince metros se fue. Como había tanta gente como en una procesión, se lo llevó”, contó a América Deportes.

El día del partido, el domingo siguiente, Perú le ganó a Nueva Zelanda con 1-0, generando una gran felicidad entre los peruanos; pero el hincha cuzqueño puede que no haya celebrado.

Lo que hizo fue denunciar el robo de la vara en la Policía española para poner la denuncia del robo, con la espera de recuperar este importante utensilio tanto para él como para Cusco.

