Abogado de Juan Silva señala que exministro “podría asilarse en una embajada” o “ponerse a derecho”

El exministro Juan Silva tiene una orden detención preliminar en su contra, pero su paradero es desconocido.

Luis Yalán Ramírez, abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, afirmó que su patrocinado podría llegar a asilarse en una embajada. Como segunda opción, señaló que podría ponerse a derecho ante las autoridades, tras la orden de detención preliminar dictada en su contra.

“Cuando dije que se encuentra a buen recaudo es porque está en el Perú, en un país donde aparentemente nos estamos guiando por un estado constitucional, democrático y social, orientado al bien común, donde gobiernan las leyes y no los hombres. Él está acá en el Perú, no se ha fugado”, declaró ante RPP Noticias y reiteró que no se ha fugado del país.

“Podría asilarse (en una embajada), es una posibilidad, la otra posibilidad es que se podría ponerse a derecho”, añadió.

El abogado dijo que Silva Villegas posiblemente tome una decisión este jueves 9. Pero sobre la posibilidad de que el exministro se convierta en colaborador eficaz, el letrado indicó que será “colaborador de la verdad” y acudirá a organismos internacionales para denunciar la supuesta intromisión política en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Lo que va a ser el señor Juan Silva es colaborador de la verdad y vamos a acudir a los organismos internacionales para que vean que acá la política ha ingresado al Ministerio Público y al juez supremo del Poder Judicial”, afirmó.

Yalán Ramírez también pidió que se brinden las garantías constitucionales para que Juan Silva pueda entregarse a las autoridades. Dijo que no ha sido notificado de la orden judicial de detención preliminar hasta el momento, por lo que no puede apelar a la medida.

“Lo digo públicamente, no me ha llegado ni a mi correo, ni a mi domicilio procesal, ni al domicilio real de mi cliente. Lo único que ha llegado de parte de la fiscalía es una extraña reprogramación de la declaración testimonial de los señores Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas, quienes tenían que declarar el día de mañana”, manifestó.

En cuanto a los audios que circularon de una supuesta conversación entre Silva Villegas y el empresario Zamir Villaverde, el abogado dijo que su cliente ha negado que sea su voz la que se escucha. Incluso aseguró que estaban “predispuestos” a acudir el viernes 10 de junio para el reconocimiento de voz.

¿QUÉ DECÍAN LOS AUDIOS?

El 6 de junio, el Ministerio Público confirmó la autenticidad del audio en donde Zamir Villaverde y el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, mantienen una conversación. Este encuentro se realizó el 4 de noviembre del 2021.

Según el diario El Comercio, el documento oficial de la transcripción consta de nueve páginas y fue elaborado por la fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, a cargo de la investigación del Caso Puente Tarata.

En ella, se puede leer que Villaverde habría entregado un soborno de S/100.000 a Juan Silva de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata por S/232 millones.

“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted [se escucha un sonido similar a cuando se abre una maleta], 100 grandes para usted. Ya, ahí le dejo, este es, este es, o sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente de una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata”, relata la transcripción de la conversación entre Villaverde y Silva.

Como se recuerda, Zamir Villaverde se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras los diversos nexos que habría mantenido en casos de corrupción. Asimismo, ante estas revelaciones, también ponen en la mira al presidente Pedro Castillo, quien se encuentra siendo investigado.

