España vs Suiza EN VIVO HOY: miden fuerzas por la fecha 3 de UEFA Nations League 2022

España vs Suiza: partido por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2022 (Fotos: Reuters

España vs Suiza: La ‘Furia roja’ se mide ante el cuadro helvético hoy jueves 9 de junio por la tercera jornada de Liga A Grupo 2 de la UEFA Nations League 2022 en el estadio de Genéve de Lancy. Aquí podrás seguir todas las incidencias del encuentro.

Los españoles salen a enfrentar a la ‘Nati’ con la presión de sumar su primer triunfo luego de sendos empates ante Portugal (1-1) y República Checa (2-2) que lo mantienen expectante en la serie: marcha en el tercer lugar con dos puntos y necesita una victoria para seguir en carrera por el primer lugar.

Por su parte, Suiza sumó dos derrotas seguidas, con los que marcha en el último lugar del Grupo A2. Es por ello que están en la obligación de ganar para tentar una remontada.

España y Suiza estarán pendientes del duelo entre la selección de Portugal, que es líder con cuatro puntos, y República Checa, que es segundo con el mismo puntaje, para determinar sus opciones en el torneo europeo.

La selección que dirige Luis Enrique necesita recuperar las buenas sensaciones luego de salvarse de la derrota en los últimos minutos ante República Checa con un gol de Íñigo Martínez.

España arribó a Ginebra con el plantel completo y a disposición del estratega que se refirió al posible debut del atacante de Barcelona Ansu Fati en el torneo europeo: “Está mejorando, entrando en dinámica y con ritmo de competición. No puedo decir si va a estar en el próximo partido. Hay que ir poco a poco con él”.

El posible equipo de Luis Enrique para enfrentar a Suiza en una incógnita debido a los antecedentes de las dos primeras fechas en las que cambió el once en su mayoría de posiciones. Ahora, se prevé que tengan un lugar en el once jugadores como César Azpilcueta, Pau Torres y Jordi Alba; y la ratificación de la dupla de ataque Ferrán Torres y Álvaro Morata. Las dudas pasan por la inclusión de Carlos Soler o Marcos Llorente, además, el ingreso de Sergio Busquets en reemplazo de Pablo Gavi.

“He jugado mucho contra Suiza en estos últimos tiempos. Es un equipo con jugadores de nivel. A algunos han pasado por la liga y otros son experimentados en Europa. Han sido partidos igualados. Sabemos que va a ser duro e intentaremos mejorar lo que hemos hecho en los dos últimos partidos”, afirmó el técnico Luis Enrique en referencia al contrincante de turno.

En el rival, el DT de Suiza Murat Yakin deberá de esperar hasta el último momento a su arquero titular Yann Sommer que se encuentra lesionado, de lo contrario el golero Gregor Kobel ocuparía su lugar. Asimismo, se disputan lugar Noah Okafor o Steven Zuber. El mediocampo sería con Remo Freuler, Granit Xhaka y Djibril Sow.

“Gabi es un jugador increíble. Juega muy bien con el balón. Confío en que no nos ponga en muchas dificultades. Esperemos que cambie nuestra suerte y demostremos nuestra calidad. Queremos defender y atacar bien. No tenemos 15 o 20 jugadores del mismo nivel como España o Portugal. Portugal lo demostró, cambió el equipo entero. Nosotros no podemos”, analizó el DT de Suiza previo al duelo con España.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ESPAÑA VS SUIZA

España: Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba; Marcos Llorente, Sergio Busquets, Pablo Gavi; Marco Asensio, Álvaro Morata y Ferrán Torres.

Suiza: Kobel; Mbabu, Schar, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Sow, Xhaka; Shaqiri, Freuler, Zuber; y Embolo.

Álvaro Morata puso el 1-0 en España vs Portugal por UEFA Nations League 2022. (Video: ESPN).

HORARIOS DEL ESPAÑA VS SUIZA

- 1:45 p.m. en Perú, México, Colombia y Ecuador.

- 2:45 p.m. en Estados Unidos (Miami), Chile, Paraguay, Chile, Venezuela y Bolivia.

- 3:45 p.m. para Uruguay y Argentina.

- 7:45 p.m. en Portugal.

- 8:45 p.m. en España y Suiza.

CANALES PARA VER ESPAÑA VS SUIZA

- Perú: ESPN y Star+.

- Argentina: ESPN y Star+.

- Brasil: Star+.

- Uruguay: ESPN y Star+.

- Bolivia: ESPN y Star+.

- Chile: ESPN y Star+.

- Paraguay: ESPN y Star+.

- Venezuela: ESPN y Star+.

- Colombia: ESPN y Star+.

España igualó 2-2 con República Checa por la fecha 2 de la UEFA Nations League (Foto: Reuters)

