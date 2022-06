Portugal vs Suiza EN VIVO HOY: con Cristiano Ronaldo, miden fuerzas por UEFA Nations League 2022

Portugal vs Suiza EN VIVO HOY: duelo por UEFA Nations League 2022.

Portugal y Suiza EN VIVO. Se enfrentan hoy domingo 5 de junio en el Estadio José Alvalade de Lisboa por la Liga A Grupo 2 de la tan aclamada UEFA Nations League. En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del encuentro. No te lo pierdas. Partidazo por donde lo veas. Entérate de todos los detalles.

Ambas selecciones, ya clasificadas al Mundial de Qatar 2022, se están preparando para llegar a tope a la cita mundialista. Ahora, es la oportunidad de demostrar su poderío en esta competición que aglomera a las mejores selecciones europeas.

La novedad para los lusos es que Cristiano Ronaldo volverá al equipo titular. La estrella portuguesa y delantero de Manchester United estuvo en la banca en el debut de su país. “Solo tengo 11 jugadores para jugar, no me parece que nadie haya notado frustración”, explicó el entrenador Fernando Santos.

Por el lado de Suiza, el DT Murat Yakin realizará un par de cambios en sus dirigidos. Es por eso que Xherdan Shaqiri estará desde el arranque para darle más peso ofensivo a sus compañeros. Mientras que Haris Seferovic desplaza a Breel Embolo y se suma a la oncena que arrancará el encuentro.

Ambos equipos quieren sumar su primera victoria y así poder seguir avanzando en este campeonato. Hasta ahora en los últimos cuatro enfrentamientos, estas selecciones suman dos victorias cada uno en los últimos cuatro partidos que han disputado. Este encuentro podría ser el que incline la balanza para la estadística de cada uno de ellos. ¿Quién será el vencedor y obtendrá más chances de poder pasar a la siguiente ronda de la Nations League?

En este encuentro ambas selecciones buscarán su primer triunfo en la Nations League. (Foto: Internet)

LA PRIMERA FECHA DE AMBAS SELECCIONES

España y Portugal igualaron 1-1 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla por la primera jornada del Grupo 2 de UEFA Nations League. Este encuentro no tuvo mucha dinámica y ambos equipos no generaron tantas situaciones de gol, incluso el ingreso de Cristiano Ronaldo a las 52′ no desequilibró la balanza para los portugueses.

Álvaro Morata abrió el marcador para la ‘roja’ a los 25′ de la primera parte tras asistencia de Pablo Sarabia. Ya en el final del encuentro, exactamente en e 82′, Ricardo Horta anotó el empate que salvó a Portugal luego de un gran desborde de Joao Cancelo.

En el partido de Suiza, el primer tanto para los de República Checa lo anotó Jan Kutcha a los 11 minutos del primer tiempo. Luego el empate para los suizos llegaría a través de Noah Okafor (44) antes de terminar la primera parte. Ya en la segunda mitad, un tiro de Kutcha rebotó en Djibril Sow (58′ en contra), colándose en su propia portería y poniendo el 2-1 definitivo.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

- Portugal 3-1 Suiza (Nations League 2019).

- Portugal 2-0 Suiza (Clasificación Europa 2017).

- Suiza 2-0 Portugal (Clasificación Europa 2016).

- Suiza 2-0 Portugal(Eurocopa 2008).

El último enfrentamiento entre Portugal y Suiza fue en la Nations League 2019, la victoria fue por 3 a 1 por parte de los portugueses. (Video: UEFA)

ALINEACIONES PROBABLES DEL PORTUGAL VS SUIZA

Portugal: Costa; Cancelo, Pepe, Pereira, Mendes; Silva, Neves, Fernandes; Jota, Cristiano Ronaldo, Leao.

Suiza: Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Rodriguez; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Vargas; Okafor, Seferovic.

HORARIOS DEL PORTUGAL VS. SUIZA

- México / 1:45 p.m.

- Perú / 1:45 p.m.

- Colombia / 1:45 p.m.

- Ecuador / 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 2:45 p.m.

- Chile / 2:45 p.m.

- Paraguay / 2:45 p.m.

- Venezuela / 2:45 p.m.

- Bolivia / 2:45 p.m.

- Uruguay / 3:45 p.m.

- Argentina / 3:45 p.m.

- España / 8:45 p.m.

CANALES PARA VER PORTUGAL VS. SUIZA

Perú: ESPN y Star+

Argentina: ESPN y Star+

Brasil: Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

México: SKY Sports.

Estados Unidos: PT y ET por FuboTV.

España: UEFA TV.

