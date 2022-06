Alejandro Aguinaga insta al Congreso a desacatar orden del Poder Judicial y elegir al defensor del pueblo

Alejandro Aguinaga señaló que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo”.

Ante el intento del Congreso de iniciar la elección del nuevo defensor del pueblo, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del magistrado John Javier Paredes Salas, ordenó a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, detener el proceso ya iniciado. Ante esta medida impuesta por el Poder Judicial, el congresista fujimorista instó a la representación nacional a desacatar la orden.

La misiva enviada al Congreso dio cuenta sobre la espera de una decisión final sobre la acción de amparo que presentó el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, la misma que considera que no existe la debida transparencia ni publicidad en el proceso.

“Se ordena al presidente de la mencionada comisión especial suspender, de manera provisional, el actual procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo convocado por la actual Comisión Especializada del Congreso de la República, hasta que se culmine la tramitación del presente proceso. Bajo los apercibimientos de ley por su incumplimiento”, se lee en el documento.

Alejandro Aguinaga fue ministro de Salud en el gobierno de Alberto Fujimori.

Para el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga se trata de una “interferencia de poderes” lo dispuesto por el Poder Judicial. Durante su participación en el pleno, instó a los otros parlamentarios a rechazar la medida y continuar con el proceso de elección. “Esta interferencia de poderes, tenemos que rechazarla, tenemos que decirle alto. Aquí se respeta el Congreso, porque tiene la representación nacional y se respetan las facultades que le da la Constitución”, aseveró.

Aguinaga agregó que los congresistas “no están sujetos a mandato imperativo”. En ese sentido, añadió que la elección del defensor del pueblo es función de los parlamentarios, por lo que no debería ser interrumpida. Lo mencionado por el congresista corresponde a lo escrito en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú.

“Aquí tenemos que hacer respetar el artículo 93 de la Constitución, que establece que ‘los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo o a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional’, porque eso es lo establece la Constitución como función nuestra, inherente”, añadió el congresista.

OTRAS MIRADAS

Otra figura del Parlamento que ha mostrado su rechazo a lo dispuesto por el Poder Judicial es el congresista de Avanza País Alejandro Cavero. “Esta es una intromisión del Poder Judicial absolutamente inconstitucional e ilegítima. Lamentablemente, los caviares siguen controlando ciertos espacios de poder desde donde pretenden continuar gobernando de facto”, escribió en sus redes sociales.

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, | Congreso de la República

En una entrevista concedida a Infobae, el exministro del Interior, Walter Albán, había cuestionado la forma de elección del nuevo defensor del pueblo. “En rigor, no me parece la mejor manera. La experiencia de todos los procesos para la elección de Defensor del Pueblo en el Perú, nos indica que esto se ha ido distorsionando desde su origen. El Congreso debe asumir que se trata de elegir a una persona independiente, con trayectoria profesional y democrática, que reúna condiciones de idoneidad y valores”, señaló.

De otro lado, el también ex defensor del Pueblo enfatizó que “el defensor no está para ser un político más. Al contrario, debe ser una persona que permanentemente esté señalando los errores, por qué se cometieron y cómo se debería subsanarse eso. Tratar en todo momento de abrir los diálogos y no contribuir a la polarización”.

Los candidatos propuestos por cada bancada eran los siguientes: Julia Príncipe Trujillo (Avanza País), Gastón Soto Vallenas (Somos Perú), Víctor García Toma (Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular), Jorge Rioja Vallejos (Perú Democrático) y Miguel Ángel Soria Fuerte (Acción Popular).

