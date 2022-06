Facundo González terminó su romance con modelo Alexa Morisawa

Facundo González y Alexa Morisawa terminaron relación. foto: composición

El modelo argentino Facundo González confirmó que ya no tiene una relación con la modelo Alexia Morisawa, de quien se mostraba muy ilusionado. Como se recuerda, el ocurrente personaje decidió iniciar un romance tras estar solo por mucho tiempo luego que culminara su relación con la brasilera Paloma Fiuza.

Aunque al inicio quiso mantener en secreto su amor, la pareja fue captada en abril cuando iban a la playa en Punta Hermosa, luego de ello paseaban muy cariñosos en Miraflores. Sin embargo, esta historia duró muy poco, el martes 7 de junio, Facundo González confirmó el fin de su relación con Alexa.

El popular ‘Guacho’ no quiso dar mayor detalles de la ruptura, pero sí aceptó que se encuentra soltero en el programa ‘En Boca de Todos’.

Su inesperado anuncio lo hizo cuando participaba en uno de los juegos del magazine de Tula Rodríguez, donde debía adivinar el significado de algunas jergas peruanas.

En ese momento, la conductora de TV aprovechó para preguntar de manera directa al modelo argentino si actualmente estaba “solano”.

“Ahora estoy solano. No pasa naranja. Ya estamos en diferentes caminos. Sí, cada uno por su esquina. Solari. No tengo suerte en el amor, la verdad. Sí, ella (Alexa Morisawa) es una excelente chica y nos llevamos bien”, contestó el inquieto argentino

En el mes de mayo, el integrante de los Guerreros confesó que era consciente que le llevaba 14 años de diferencia a la joven administradora, sin embargo, ella aseguró que esto no significaba un problema en la relación porque se consideraba una mujer madura.

“Yo no siento tanto la pegada de la diferencia de edad. Soy un poco madura para la edad que tengo y eso ayuda bastante. No tengo un momento que no me ría con él”, explicó Alexa en una entrevista para el programa de América Televisión.

Lamentablemente, el cariño que se tenían no fue suficiente para mantener la llama del amor. A través de Instagram se puede ver que la pareja ya no comparte fotos juntos, muchos menos en sus historias.

Sin embargo, un curioso mensaje en las redes de Alexa Morisawa llamó mucho la atención. “El tiempo de Dios es Perfecto, no aceleres los procesos ni tomes decisiones erróneas. Ten Paciencia que en su tiempo, todo llegará ”, dice la publicación. ¿Estará arrepentida de la relación que inició con Facundo González?

AMOR INICIÓ POR INSTAGRAM

La historia de amor entre Alexa y Facundo empezó a través de un intercambio de mensajes de Instagram, luego ella lo invitó al centro de estética que es el negocio familiar Morisawa. Ahí nació el flechazo de amor, luego de ello comenzaron a salir.

Cabe recordar que siempre que se le preguntaba por la joven, Facundo González no se cansaba de mencionar todas las cualidades de la influencer. “Alexa es una chica super buena, emprendedora, trabajadora, estudiosa y canta super bien, es talentosa”, expresó.

El integrante de Esto es Guerra estaría evaluando darse una nueva oportunidad en el amor.

¿QUIÉN ES ALEXA MORISAWA?

Alexa Morisawa es una jovencita de 19 años que nació en Japón, pero tiene muchos años viviendo en el Perú, es hija de padre brasileño y madre peruana, contó en el programa En Boca de Todos.

Estudia Negocios Internacionales y se presentó como candidata a Miss Perú La Pre 2020. También es una chica emprendedora porque apoya en el área de contabilidad y de Marketing Digital en el negocio familiar que es un centro de estética llamado Nova Estética.

Además tiene una cuenta de Instagram con más 20 mil seguidores, donde publica su día a día, repartiendo su tiempo entre el gimnasio, la universidad y en el centro de estética.

