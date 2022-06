MINEM evalúa 31 estudios ambientales mineros de exploración que representan más de US$ 500 millones de inversión

A lo que va de este año, se aprobó 19 estudios ambientales que representan una inversión de US$ 204,1 millones.

Al finalizar el año, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) proyecta culminar la evaluación de 31 estudios ambientales para el desarrollo de proyectos de exploración minera en el territorio nacional cuya inversión total supera los US$ 513,8 millones.

Según la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), hasta mayo de este año, se aprobó 19 estudios ambientales que representan una inversión de US$ 204,1 millones de acuerdo a lo declarado por el titular en el Sistema de evaluación Ambiental en Línea (SEAL).

Entre los estudios ambientales aprobados figura la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Tambomayo de Compañía Minera Buenaventura S.A.A; para la exploración de plata, oro, plomo y zinc, ubicado en el distrito Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, con una inversión de US$ 163,9 millones.

Otro proyecto aprobado es la Declaración de Impacto Ambiental Los Perdidos II, por Nexa Resources Perú S.A.A.; para la exploración de cobre y zinc, ubicada en los distritos de Coris y Huanchay, provincias de Aija y Huaraz respectivamente, en el departamento de Ancash, con una inversión de US$ 6,8 millones.

En tanto, se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Colorado con US$ 6,2 millones de Minera Yanacocha S.R.L; para la exploración de oro, en el distrito de la Encañada, provincia y departamento de Cajamarca.

También figuran las aprobaciones a las modificaciones de los proyectos de Compañía Minera Ares S.A.C., Arcata (US$ 6,8 millones) en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa y Pablo Sur (US$ 2,9 millones) en el distrito de Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

Completan la lista de proyectos de exploración, DIA Crespo II (US$ 2 millones) de Compañía Minera Ares S.A.C. en Cusco; FTA Chanape (US$ 1,9 millones) de Aurora Copper Perú S.A.C. en Lima; FTA Tres Cruces (US$ 1,8 millones) de Aurífera Tres Cruces S.A. en La Libertad, y las modificaciones de FTA Parcoy (US$ 1,9 millones) de Questdor S.A.C. en Arequipa y MDIA Jasperoide (US$ 1,9 millones) de C3 Metals Perú S.A.C. en Cusco.

CIFRAS

Según el MINEM, en marzo de 2022, las inversiones mineras sumaron US$ 426 millones significando un incremento de 31.4% con relación a lo reportado el mes previo (US$ 324 millones) y un aumento de 15.5% en referencia a idéntico mes del año anterior (US$ 369 millones).

De esta forma, se logró alcanzar el segundo mes de crecimiento consecutivo. Cabe mencionar que, 4 de los 6 rubros de inversión reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados, siendo el caso de Planta Beneficio (+27.6%), Exploración (+11.0%), Infraestructura (+25.3%) y Desarrollo y Preparación (+99.4%).

En ese sentido, lo registrado en marzo en adición a lo obtenido en los meses previos de 2022, coadyuvó a que la inversión acumulada al primer trimestre del año ascienda a US$ 1029 millones, lo cual significó un incremento de 9.2% en comparación a similar periodo del 2021 (US$ 943 millones).

Con respecto a la inversión ejecutada en el rubro exploración fue de US$ 29 millones en marzo de 2022, reflejando un incremento de 11.0% con relación al mes pasado (US$ 26 millones). Asimismo, el rubro presentó un aumento de 11.0% respecto a lo reportado en marzo de 2021 (US$ 26 millones).

“Ya sea porque están en construcción, ampliación, mantenimiento o compras programadas, las empresas del sector minero destinan una buena porción de su inversión total al equipamiento minero, desarrollo y preparación de mina, lo cual queda demostrado al observar las recientes cifras de inversión, que destaca incremento en rubros como desarrollo y preparación (46.8%), infraestructura (24.6%) y exploración (15.9%), de vital importancia por su rol crítico en el proceso de descubrimiento de nuevos cuerpos minerales y como componente principal en la cadena de valor de la industria minera”, refirió el Viceministro de Minas al respecto.

