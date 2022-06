Pedro Gallese y su noble respuesta por Twitter a hincha: lo conocerá y le regalará sus guantes

Pedro Gallese y su gesto con un hincha por redes sociales.

Pedro Gallese es un crack fuera y dentro del campo. El portero de la selección peruana regaló sus guantes a una niña al finalizar el calentamiento de Perú vs Nueva Zelanda y ahora le cumplirá el sueño a otro fanático. El ‘Pulpo’ utilizó su cuenta de Twitter para responder al padre del menor y hacerle una invitación para conocerse en el hotel de concentración.

Todo comenzó con una publicación de Gustavo Galarreta, papá del hincha, en una red social. “Ayer mi hijo recorrió más de 1000 Km para ver ganar a su selección. También fue con un sueño, no pudo ser. Seguro algún día lo alcanzará Pedro Gallese. Enhorabuena por la victoria”, escribió acompañado de fotos del niño con el cartel para el ‘Pulpo’ y con el equipamiento de arquero.

El guardameta y capitán de la ‘bicolor’ no tardó en contestar: “Con gusto si mañana va al hotel lo podría conocer”. Galarreta compartió un video de su hijo con un mensaje para el integrante de Orlando City. “Muchas gracias, es una oportunidad que aún no me lo creo, mañana estaremos ahí, dinos simplemente la hora y estamos ahí”, sostuvo emocionado.

Pedro Gallese invitó a niño a la concentración para conocerlo y regalarle sus guantes.

Algo similar ocurrió durante el calentamiento de Perú vs Nueva Zelanda. El portero saltó al gramado del RCDE Stadium en compañía de José Carvallo y Ángelo Campos y fue ovacionado por los miles de peruanos, puesto que estaba disputando un partido histórico en lo personal. Su participación número 90 con la ‘blanquirroja’, algo que nadie ha logrado en la historia del balompié nacional.

Mientras que hacia la respectiva entrada en calor, en la tribuna había una niña con un cartel que decía: “San Gallese, regálame tus guantes y te doy un besito”. Piero se percató de esto al finalizar los trabajos y se acercó a la menor para entregarle sus guantes. “Sí (también es arquera). Es un sueño hecho realidad. Lo voy a tener en mi cuarto para siempre. No sé explicarlo”, expresó la niña tras el detalle del cancerbero.

Pedro Gallese es admirado por la hinchada nacional. El arquero de 32 años deja todo en el campo y ha salvado en varias ocasiones al ‘equipo de todos’. Es más fue uno de los jugadores que no se ausentó durante las Eliminatorias Qatar 2022. Estuvo las 18 fechas y mantuvo su portería invicta en cinco ocasiones.

‘San Gallese’ completó los 90 minutos en el amistoso con Nueva Zelanda y es fijo para atajar en el partido decisivo del repechaje de la Copa del Mundo. Perú se encuentra a la espera del ganador entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, el cual se definirá este martes 7 de junio en territorio catarí.

ITINERARIO DE PERÚ

Después de afrontar dos encuentros de preparación, los ‘incaicos’ se mantendrán entrenando en Barcelona hasta el viernes 10 de junio. Ese mismo día tomarán el avión con destino a Doha. Allí tendrá dos jornadas de trabajo en el SADD Stadium. El 13 del mismo mes chocará con el representante de la Confederación Asiática de Fútbol.

Un día después de ese enfrenamiento, volverá a Lima. De conseguir una victoria el próximo lunes, compartirá grupo con Francia, Dinamarca y Túnez en la máxima competencia del mundo. Si, una vez más se medirá con las selecciones de Didier Deschamps y Kasper Hjulmand, tal y como ocurrió en Rusia 2018.

