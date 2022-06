Horacio Zimmermann no ve similar a Nueva Zelanda y al rival del repechaje: los motivos con críticas a los ‘kiwis’

Horacio Zimmermann habló de la baja exigencia de Nueva Zelanda ante Perú.

La selección peruana derrotó a Nueva Zelanda en el último partido de preparación previo al Mundial de Qatar 2022. El RCDE Stadium de Barcelona fue el escenario de un choque que sirvió para que los jugadores lleguen con ritmo al decisivo duelo del repechaje la próxima semana. Sin embargo, el periodista Horacio Zimmermann no considera que la propuesta de juego de los ‘kiwis’ haya sido similar a lo que ofrezca el representante de Asia.

Antes que todo, para entrar en contexto, el comunicador analizó el amistoso en el programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes. Ahí dio a conocer sus apreciaciones y resaltó que fue un partido regular del elenco nacional. “Fue un partido tibio de Perú porque no llegó a ser bueno ni tampoco malo. Se quedó en lo regular y fue suficiente para ganarle a un equipo malo como Nueva Zelanda”, fueron sus primeras palabras.

En eso, hizo hincapié en destacar que los neozelandeses no mostraron lo que haría el posible rival que saldría entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. “Yo no creo que el partido contra Australia o Emiratos Árabes Unidos sea igual, tampoco similar ”, dijo en referencia a las declaraciones de Pedro Gallese y Carlos Zambrano, quienes aseguraron que Nueva Zelanda sí habría sido un oponente de parecidas características a lo que enfrentarían.

Acto seguido, explicó sus motivos. “Primero que desde el esquema ninguno de los dos rivales juega con la cantidad de futbolistas cerca de su área. Ni Australia ni Emiratos Árabes, hasta hoy en todas sus Eliminatorias no han jugado con cinco atrás, ninguno. La postura puede llegar a ser similar la propuesta de tratar de tener el arco en cero, pero no es lo mismo nueve jugadores muy cerca ocupando todo el ancho de la cancha con el sistema de 5-4-1, que ocho jugadores con dos delanteros, como lo hace Australia”, argumentó.

De pronto, surgió el comentario de otro panelista como Michael Succar para contraargumentar a su colega. “Es similar, te obliga a un nivel de precisión, de sociedades, de creatividad”, señaló. Zimmermann respondió: “No es lo mismo porque no ocupa todo el ancho de la cancha en los metros finales”.

New Zealand's defender Winston Reid (L) fights for the ball with Peru's Andre Carrillo during the international friendly football match between Peru and New Zealand at�the RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on June 5, 2022. (Photo by Jose Jordan / AFP)

Luego, Horacio continuó con sus razones, aunque en esta ocasión fue más específico, ya que no considera que tanto emiratíes como australianos no tengan una estrategia de ataque como no lo tuvieron los ‘All Whites’, más que nada por la necesidad del triunfo.

“La otra diferencia es que yo no creo que Australia ni Emiratos Árabes no tengan un plan de contragolpe como no lo tuvo Nueva Zelanda, porque ellos tienen que ganar también. No puedes salir únicamente a pensar en el cero sin tener un plan de ataque. Hoy no hubo, yo no sé cuál fue su plan de ataque. Ni de cerca hubo “un, dos, tres, salida por la derecha; un, dos, tres, salida por la izquierda, pelota larga”. No hubo nada. Hoy fue un equipo que no ofreció nada”, sostuvo.

Finalmente, Succar llegó a un entendimiento con su compañero en la intención ofensiva que tendría cualquiera de los rivales de Asia, pero que la defensiva sería la misma que los neozelandeses. “Estoy de acuerdo con que Australia seguramente será más atrevido, más audaz y creo que tiene más recursos que Nueva Zelanda. Probablemente Emiratos Árabes también, pero la postura de los dos yo creo que va a ser la de esperar a Perú”, cerró.

El periodista deportivo analizó los motivos por el cual este partido no habría sido similar al que habría en el repechaje. | Video: Movistar Deportes

Y es que ambos equipos de la confederación asiática se medirán este martes 7 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) para definir cuál de los dos será el contrincante de la ‘blanquirroja’ en la repesca.

Por su parte, los dirigidos por Ricardo Gareca jugaron este lunes 6 un amistoso adicional ante la sub-20 del Sabadell de España. El encuentro fue a puerta cerradas y acabó en un 1-0 para los locales. Cabe mencionar, que este partido lo jugaron los futbolistas que no fueron tomados en cuenta ante los oceánicos. La consigna es que todo el plantel llegue con rodaje y minutos en las piernas al repechaje.

SEGUIR LEYENDO