Karol G en Perú: Se reportan largas colas para el segundo concierto de la ‘Bichota’ este 5 de junio

Largas colas se forman desde la entrada al segundo concierto de Karol G en Lima. (Foto: Gonzalo Herrera / Captura)

Tras el anuncio del primer concierto de Karol G para el sábado 04 de junio, miles de fanáticos no dudaron en comprar sus entradas haciendo sold out para la primera fecha del ‘Bichota Tour’ en Lima. Ante ello, las redes sociales explotaron solicitando un segundo show para no quedarse sin ver la cantante colombiana.

Su pedido fue escuchado por la productora a cargo del evento y se programó un segundo concierto que se llevará a cabo a las 9:00 p.m. de este domingo 05 de junio. La artista internacional deleitará a sus fans en vivo con sus mejores éxitos como ‘Tusa’, ‘Provenza’, ‘Makinon’, entre otros.

El lugar escogido para el espectáculo es el Arena 1 de la Costa Verde, cuyo aforo es de poco más de 15,400 personas. Por ello, lo seguidores peruanos de la compositora de reguetón, pop y trap latino no dudaron en comenzar a hacer su cola desde tempranas horas para poder verla de cerca y no perderse ni un minuto del concierto.

A través de unas imágenes que reportó un usuario en WhatsApp, a las 2:30 p.m. las personas ya se encontraban en el sitio formando una fila que, al aparecer, tenía más de 1 kilometro de distancia desde la puerta de entrada.

Como sabemos, Karol G es considerada una de las artistas femeninas más influyentes del género urbano y cuenta con más de 53 millones de seguidores en Instagram. No obstante, se ha ganado en cariño de grandes y chicos, por lo que menores de edad también asisten a su concierto.

Cabe resaltar que, este 05 de junio las puertas se abrirán desde las 4:00 p.m. y DJ Diego Alonso pondrá a bailar a público a partir de las 7:00 p.m. hasta que la denominada ‘Bichota’ entre al escenario.

