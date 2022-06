Ate: capturan a banda criminal que golpeó brutalmente a hombre para robarle sus pertenencias

Sujetos golpearon brutalmente a joven en paradero de autobús.

Los delincuentes no tienen el más mínimo reparo en dejar gravemente heridos a quienes convierten en víctimas de sus fechorías. Muestra de ello es lo ocurrido en una esquina de la avenida 15 de Julio en el paradero HGK en Huaycán Ate, cuando tres sujetos irrumpieron en el mencionado punto en donde se encontraba Luis Antonio Gurmendi quien esperaba una unidad de transporte público para movilizarse; no obstante, ello no pudo ser, ya que, uno de estos tres sujetos golpeó salvajemente mientras que sus compinches se ponían delante de la víctima para que no se pudiese visualizar la brutalidad con la que estaba siendo agredido.

Sujetos no tuvieron reparo en golpear salvajemente a víctima.

Según se ve en el vídeo al que accedió Infobae, el delincuente, luego de propinar al menos 3 puñetes a su víctima, comienza a rebuscar entre los bolsillos de este y finalmente sustrae su teléfono celular y su billetera; acto seguido, dejan al hombre tendido en el suelo y escapan de la escena como si nada hubiese pasado.

Afortunadamente, la central de seguridad que pudo captar a través de las cámaras de vigilancia la violencia del hecho en mención, alertó inmediatamente a la comisaría de Huaycán para que agentes policiales pudiesen emprender la búsqueda de estos maleantes que, finalmente fueron detenidos y derivados hasta la dependencia policial.

Momentos después de la intervención de los denominados como “Los Despiadados de Huaycán”, la pareja del agraviado, llegó hasta la comisaría para interponer la denuncia por el feroz ataque que su esposo había sufrido.

Estos sujetos han sido identificados como Jhonatan Castillo Ninamango de 31 años de edad, Huber Tadeo Laura Acuña de 27 y Jhon Williams Vásquez Mariño de 21. Estos delincuentes serán investigados por haber presuntamente haber cometido el delito contra el patrimonio en modalidad de robo agravado.

En tanto, Julia Robles manifestó que su pareja se encontraba internado en el hospital de Huaycán en donde estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica a consecuencia de las lesiones que le causaron sus agresores.

A su vez, aprovechó en solicitar a los agentes policiales que realizaron la intervención a que puedan poner mayor seguridad en la zona para que no se registren más casos de robos en los que las víctimas además de perder sus pertenencias tienen que soportar ser duramente golpeados por estos delincuentes.