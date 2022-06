Precios de alimentos: ¿bajaron los precios de los productos exonerados del IGV?

La norma que exonera el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos de la canasta básica se publicó en El Peruano el 30 de junio y entró en vigencia el 1 de mayo. | Foto: Composición (Infobae Perú)

El alza de precios en el Perú y el mundo ha venido perjudicando a la población desde hace meses. Sin embargo, hace un mes, el Ejecutivo aprobó una ley que exoneraba el IGV en algunos alimentos de la canasta básica con el propósito de parar esta tendencia al alza o ayudar al ciudadano de a pie a comprar lo necesario para alimentarse. ¿Funcionó la medida?

Para el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, la respuesta es no. Si bien al inicio se vio un decrecimiento del costo de algunos productos, esto claramente no fue sostenido y actualmente no encontramos en la misma situación que se vivía antes de que la norma entrara en vigencia.

“De hecho hubo un decrecimiento ligero de algunos productos, pero hay que tener en cuenta que no se iba a quitar todo el IGV de la cadena. Las empresas también pagan IGV, entonces no se ve exonerado el impuesto de las compras que ellos hacían. Así que al final no se iba a trasladar al costo”, explicó a Infobae Perú.

El economista había pronosticado una reducción del 10% del costo en el mes de mayo, considerando que el IGV completo es de un 15.25% del valor final. Pero esto no se dio porque el costo de los insumos simplemente siguió aumentando. Entonces, no es posible bajar el precio final de un producto cuando el costo por producirlo aumenta semana tras semana.

“Las reducciones del IGV quedan compensadas, de alguna manera, por los incrementos internacionales de los bienes y servicios y la conclusión final ha sido que los precios han vuelto a subir”, explicó.

Esto se ve reflejado en el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cual confirmó que el Índice de Precios al Consumidor, indicador que mide las variaciones de precios con respecto a los establecimientos mayoristas, subió en un 0.36% en todo el país. La inflación anual subió a 8.78% en el mes de mayo, una cifra no vista desde hace 10 años.

Además, solo en Lima Metropolitana la inflación alcanzó el 8.09%, lo cual representa la cifra más alta en los últimos 24 años. Esto se produjo luego que el índice de precios del mes pasado creciera en un 0.38%.

Jorge Carrillo Acosta es economista, experto en finanzas y profesor de Pacífico Business School.

¿CUÁNDO EMPEZARÍAN A BAJAR LOS PRECIOS?

Carrillo Acosta pronostica que los precios de los insumos principales (pollo, huevo, pan, azúcar, fideos) podrían empezar a bajar en el segundo semestre de este año.

“Yo digo que a partir del segundo semestre de este año vamos a empezar a ver cierta moderación o reducción en el incremento de la inflación, pero todavía nos rango meta, que es entre el 1 y 3%. Para eso vamos a tener que esperar hasta probablemente la segunda mitad del próximo año”, advirtió.

Además, para que los precios se estabilice primero se deberán cumplir algunos escenarios: que el conflicto entre Rusia y Ucrania se controle, con la pandemia se controle a un 100%, que China también controle los rebrotes en sus provincias para que no vuelva a cerrar sus puertos, que baje la sobredemanda de transportes marítimos. En el contexto nacional: se debe lograr una mayor estabilidad política y económica “para que no haya tanta especulación ni tanto problema por defecto”, según el experto.

Pero el economista sostiene que la medida de exonerar el IGV en los alimentos no fue acertada, ya que no estaba focalizada en ayudar a las personas que más necesitadas. “Yo hubiese entrado por otro tema, como un bono adicional para un programa social como Juntos, Pensión 65, Contigo”, dijo.

BALANCE DE PRECIOS

La norma de exoneración del IGV comprendía a una cantidad de alimentos: carne de aves de la especie Gallus domesticus (gallina, gallo, pollo) frescos, refrigerados o congelados; huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus; azúcar; pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma; pan; y productos cárnicos (res, cerdo, cuy, alpaca).

Pollo y huevo

Según el docente de PBS, el pollo y el huevo había empezado a bajar de precio a fines del 2021, pero su aumento se debería al precio del maíz.

“Se supone que la oferta del pollo se controla con dos meses de anticipación (de la comercialización del producto). Hubo un problema de desabastecimiento y luego una sobreoferta de pollos, de modo que en ese momento bajó el precio. Pero se ha eliminado, hoy día la demanda está controlada y la oferta también; entonces, el pollo ha vuelto a subir por el precio del maíz”, explicó.

Si bien el informe del INEI señala que los precios de los bienes pecuarios (gallina en pie, ganado: porcino y vacuno, pollo en pie y huevos) bajaron, desde junio de 2021 a mayo 2022; en los mercados se sintió un incremento en los últimos días.

Según el Boletín de comercialización y precios de aves del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el precio del huevo se incrementó en un 3.7% durante mayo. El lunes 2 de mayo se registró un precio de S/ 6.58 por kilogramo, en el Mercado de Productores de Santa Anita; mientras que el martes 31 costaba S/ 6.58 en el mismo lugar.

En el caso del pollo, gremios avícolas incluso ya habían alertado que la norma no incluye al pollo vivo para la exoneración del impuesto, pese a que este es el producto que compran los peruanos en mercados. Así, solo los pollos en supermercados o establecimientos donde los vendieran congelados tendrían el ‘beneficio’.

Precio del pollo durante el mes de mayo en centros de distribución y en mercados minoristas. | Fuente: Boletín de comercialización y precios de AVES - Mayo 2022 / Midagri

Pan, fideos y azúcar

El aumento del precio del pan sigue una misma lógica que la del pollo y el huevo. Esto porque el precio del trigo, insumo necesario para su elaboración, también se encareció por el contexto mundial.

Según el último informe del INEI, los panes y cereales aumentaron en un 0.8% durante los últimos 12 meses. Esto incluye a la tostada (7.1%), galletas bañadas (3.5%), pasteles dulces (3.4%); panes como el integral (2.1%), francés (1.1%). Las pastas también incrementaron su precio en un 1.3%.

Por otro lado, en el caso del azúcar, el mismo informe registra una baja durante el mes de mayo. El azúcar rubia disminuyó en un -6% y la azúcar blanca en un -5.3%. Sin embargo, la posibilidad de una subida sigue presente, ya que están muy fijos a los costos de fertilizantes y del combustible.

“Primero, por el tema del fertilizante, que ahora son mucho más caros; y segundo, por el costo de transporte. Al aumentar la gasolina, aumenta el costo de transportar azúcar del norte del país hacia Lima, por ejemplo; y eso genera un incremento del precio final del producto”, explicó Carrillo Acosta.

VIDEO RECOMENDADO: CONOCE EL PRECIO DEL POLLO, AZÚCAR, HUEVOS Y FIDEOS TRAS LA EXONERACIÓN DEL IGV

Conoce los precios del pollo, azúcar, huevos y fideos en los mercados tras la exoneración del IGV | Foto: Canal N

SEGUIR LEYENDO