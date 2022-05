Precio del pollo subió S/ 1,65 las primeras semanas de mayo, pese a exoneración del IGV

El precio del pollo en mercados está subiendo, pese a exoneración del IGV. | Foto: Agencia Andina

A inicios de mayo se oficializó la exoneración del IGV en algunos alimentos de la canasta básica, donde estaba incluido el pollo congelado. Pese a esta medida, el precio de este insumo sigue al alza. Recientemente, se ha reportado un aumento de S/ 1,65 en las primeras semanas de mayo.

Según la Dirección de Estadística e Información Agraria del portal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el martes, el pollo aviscerado se vendió en mercados minoristas de Lima a S/ 9,49 el kilo. Esto representa un alza de S/ 1,65 respecto a lo registrado el 2 de mayo, donde el precio era de S/ 7,84 por kilo.

Julio Favre, presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), explicó que este precio correspondería a una disminución en la oferta luego de que se diera un sobrestock a principios de este mes. Esto quiere decir que, los comerciantes minoristas no cuentan con un stock de insumos suficientes para responder a la demanda de la población.

Además, Favre explicó que esta menor oferta se debe al incremento del costo de los insumos para alimentar al ave, lo cual representa al 70% del costo total del pollo. Así, debido al aumento de precio en maíz y soya, que han incrementado en más del 100%, el precio del ave aumenta y los comerciantes minoristas los adquieren en menor medida.

¿AYUDÓ LA EXONERACIÓN DEL IGV?

Por su parte, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no incluyó a todos los componentes usados para alimentar a los pollos en la lista de alimentos con la reducción del IGV.

“El MEF debe reunirse con el sector avícola para analizar qué componentes debe ingresarse a la deducción del IGV, y si no tienen capacidad para realizarlo, que lo informen. Deben ser transparentes”, expresó a El Comercio.

Por otro lado, Favre también había expresado en anteriores declaraciones que desde el sector ya se sabía que el precio del pollo no se reduciría pese a la medida adoptada por el Ejecutivo y el Legislativo.

“En el mercado popular, que es a lo que supuestamente está dirigida esta ley, no se va a modificar porque la ley, tal y como está, no afecta al pollo que va a esos mercados. No se va a mover ni un centavo”, dijo en esa ocasión, en Canal N.

El gremio avicultor explicó que incluso podría haber un efecto adverso, donde el precio suba, porque el texto del dictamen no añadió el cobro del IGV que se paga en los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios usados en su producción. Eso sería lo que está sucediendo actualmente, donde el costo de producción o crianza se convierte en un costo en la cadena de producción y afecta el precio final.

Además, la norma solo considera como crédito fiscal a los principales insumos. Esto genera que el costo de otros insumos y servicios, el 40% del valor total, son cobrados en el precio del producto en mercados minoristas.

Por otro lado, y lo más importante, no se ha exonerado el IGV al pollo vivo, que es el 90% del que se consume en el país y es el que se vende en los mercados. Solo se contempla al pollo procesado.

“La norma favorece al importador de pollo congelado; es decir, al que vende a través de supermercados”, señaló Favre en otra ocasión.

Desde quincena de abril, la APA ya sostenía que se debía exonerar el IGV a toda la cadena de insumos. Además, el representante opinó que hubiera sido más efectivo otorgar un subsidio directo a las familias más necesitadas o un bono.

