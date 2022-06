El misterioso caso de Ori, la cantante K-pop que desapareció tras su odiado debut

Conoce el caso de Ori, la K-pop idol que desapareció después de su debut. Composición: Infobae Perú.

La destrucción de un sueño en minutos. Cada año, miles de adolescentes se presentan a las audiciones que realizan las compañías de talentos para demostrar sus habilidades en el canto, baile, actuación o modelaje. Dependiendo de la primera impresión que tengan los reclutadores, pueden ser convocados para iniciar su etapa de trainees, o aprendices en español, tiempo en el que reciben capacitaciones y son educados en las artes del entretenimiento.

Con la globalización de los castings, personas de todo el mundo se enlistan para cumplir sus sueños en Corea del Sur, país que se ha convertido en una cuna de estrellas del continente asiático. Pese a los esfuerzos, no todos logran cumplir sus objetivos o se tienen que enfrentar a una de las pruebas más complicadas de sus carreras: la aceptación del público.

En la historia del K-pop existe un relato que conmovió a muchos por lo que ocurrió con una joven artista, a quien truncaron sus sueños luego de su primera presentación en televisión nacional. A continuación, te presentamos el caso de Ori, y cómo protagonizó su misteriosa desaparición que hasta la fecha sigue siendo un tema de interés para los fanáticos de este género musical.

ORI, LA CANTANTE K-POP QUE NO PUDO SER IDOL

ORI, LA CANTANTE K-POP QUE NO PUDO SER IDOL

Una soñadora adolescente de nombre Baek Ji Hyun esperó con ansias marcar en su calendario el día 2 de enero de 2009, fecha elegida para que haga su ansiado debut en el programa “Music Bank”. Esta presentación era por su debut oficial en la industria musical. Aproximadamente, la cantante se preparó por casi dos años para este gran momento.

Ella tenía tan solo 15 años cuando se tuvo que enfrentar a una audiencia en vivo para interpretar su canción “Snow is coming”, la cual tenía un video musical. Ni ella o su equipo de trabajo se imaginó lo que iba a ocurrir después de bajar del escenario.

FORZADA A RENUNCIAR

FORZADA A RENUNCIAR

De acuerdo a la única grabación de su presentación, las personas que acudieron a ver su debut la recibieron y despidieron entre aplausos, pero otra fue la reacción en los foros y plataformas digitales de interacción, los cuales se usan para expresar el apoyo o desagrado hacia los idols.

Los datos registrados precisan que Ori fue criticada por su aspecto físico, desenvolvimiento en el escenario y fallas que tuvo al momento de cantar. Sumado a esto, los detractores de burlaron de su sueño, que era convertirse en una estrella popular.

A su edad, tomó la difícil decisión de dar un paso al costado, retirándose el mismo día de su debut. Después de su show en televisión, no se supo nada sobre ella, y a raíz de su misterioso caso, se tejieron varias teorías con respecto a su paradero.

¿QUÉ PASÓ CON LA CANTANTE ORI TRAS SU DESAPARICIÓN?

¿QUÉ PASÓ CON LA CANTANTE ORI TRAS SU DESAPARICIÓN?

En este punto, explicamos las teorías más comentadas en Internet en relación a su vida no pública. Tomando como referencia las publicaciones del usuario ‘Amoblar’ de Never, la artista no pudo controlar el estrés ni la falta de aceptación del público, además del cyberbullying. Por su bienestar, decidió con insistir con su carrera musical.

Un rumor indicó que adoptó el nombre de Minah (de Girl’s Day). Pero esto se aclaró gracias a DreamT Entertainment, que desmintió esta versión.



Se precisa también que su padre fundó la agencia Chang’s Entertainment para que ella pueda debutar como idol, pero tras los acontecimientos, cerró la compañía. Sobre el paradero de Ori, el relator indica que ella buscó refugió en Japón, país donde nació su progenitor.

Bajo su nombre japonés, ella inició una nueva vida. Según unas declaraciones que aparecieron hace 10 años, la joven precisó que tiene la intención de volver a la música, pero como compositora.

