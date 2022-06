¿Cuáles son los métodos de pago más usados por los peruanos?

Al cierre del año pasado, el 41.8% de peruanos (13.9 millones) compraron vía online.

Las ventas online movilizaron US $9.300 millones durante el año pasado, lo cual representa un crecimiento del 55% más de lo registrado en el 2020, según cifras del Observatorio de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). Asimismo, al cierre del año pasado, el 41.8% de peruanos (13.9 millones) compraron por este canal.

Ante ello, surge la duda sobre ¿cuál fue el método de pago más usado por los peruanos?; en ese sentido, Helmut Cáceda Salazar, presidente ejecutivo de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, dijo que el “efectivo sigue siendo el rey”, sin embargo, durante el último año la tendencia se inclina hacia un mayor uso de plataformas digitales.

De acuerdo al estudio de Capece, los pagos online han ganado terreno, pasando de 12.5% en el 2019 a 40% de los pagos con tarjeta al cierre del 2021.

TARJETA DE DÉBITO

Según Capece, el año 2019 en el país, la mayor parte del consumo se realizaba a través de productos de créditos. No obstante, debido a la pandemia y las constantes crisis políticas que atravesamos, los usuarios optaron por no endeudarse y consumir a través de plataformas de débito. El comercio electrónico a través de tarjetas sumó más de US $6.3 mil millones. De los cuales US$ 3.1 mil millones fueron a través de tarjeta de débito.

TARJETA DE CRÉDITO

Durante los últimos años se ha apreciado una disminución significativa del uso de tarjeta de créditos activas, que pasó de 9 millones aproximadamente en el 2017, a 5.7 millones al cierre del 2021. En el 2021 y con la mayoría de sectores reactivados, el crédito empezó a recuperar fuerza. Al cierre del año, se movieron US$ 3.2 mil millones en compras online a través de tarjeta de crédito.

BILLETERAS DIGITALES

El uso de este método de pago se aceleró durante el 2020 y continúa teniendo un crecimiento explosivo. En la actualidad es el tercer medio de pago que más transacciona en el comercio electrónico, moviendo más de 2 mil millones. Por ejemplo, plataformas como Yape pasaría en 2021 a tener 8.5 millones de usuarios.

CUPONES O BOLETOS EN EFECTIVO

En tanto, plataformas como PagoEfectivo o SafetyPay continúan creciendo. Este medio de pago movió US$ 730 millones de dólares en el país durante el 2021.

“El ecommerce continúa creciendo, y en el 2021 ha continuado esa misma tendencia. En general ha habido un aumento superior al 55% empujado por las compras a través de billeteras digitales. Si bien esto demuestra un crecimiento acelerado, todavía hay mucho camino por recorrer para lograr la democratización del comercio electrónico en las empresas del interior del país”, señaló Cáceda Salazar.

PARTICIPACIÓN DEL ECOMMERCE

Antes de la pandemia el principal protagonista en el comercio electrónico era turismo, representando 73% en el 2017. En el 2019 llegó a representar 50%, según datos de Capece. En el 2020 debido al impacto del covid-19 y las restricciones, cayó un 75%, aportando solo el 7% de aporte al ecommerce.

“El año pasado si bien se reactivó el turismo, no llegó a niveles de prepandemia. El turismo ha sido el eje más golpeado por el covid-19 y si bien en el 2021 se ha ido recuperando, todavía falta llegar a niveles de prepandemia. Por ello, urge reactivar este sector pues es uno de los ejes que más aporta ecommerce en provincia”, afirmó Cáceda.

La industria que ha ganado mayor participación ha sido el ecommerce retail que, si bien en el 2017 representaba 25% de las ventas online, y en 2019 un 38%, en el 2021 esta industria representó ya el 52% de las ventas online.

