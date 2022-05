Rodrigo Cuba y los chats donde hablaba mal de Anthony Aranda con Melissa Paredes: “Es un aprovechado”

Chat evidencia que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba hablaban sobre Anthony Aranda antes del ampay. (Foto: Composición Infobae)

A fin de contar su “verdad”, Melissa Paredes envió sus conversaciones de WhatsApp con Rodrigo Cuba al programa de Magaly Medina. La ‘Urraca’ leyó dichos chats en su programa de espectáculos, este último lunes 30 de mayo; sin embargo, se mostró sorprendida y extrañada por cómo ella y el futbolista se referían a Anthony Aranda, actual pareja de la modelo, antes del ampay.

De acuerdo a la periodista de espectáculos, el chat se dio en la época en la que Melissa Paredes recién iniciaba en Reinas del Show, reality de Gisela Valcárcel, dándose con la sorpresa de que su pareja de baile sería ‘El Activador’, quien antes había sido vinculado sentimentalmente con Paula Manzanal en el mismo programa.

“Ella no quiere bailar con ‘El Activador’, tampoco Rodrigo. Él le hace ver su molestia y le dice: ‘que se dejen de huev... desde ya te digo que ese es un aprovechado. A mí me importa poco o nada, y mandó a la mie… todo, tú ya lo sabes’. Ella le contesta ‘sí, yo sé amor. Ellos dicen que es la primera gala y de ahí todo va a cambiar’”, leyó la ‘Urraca’.

Melissa Paredes y Anthony Aranda bailaron juntos en Reinas del Show. (Foto: GV Producciones)

PUEDES LEER: Rodrigo Cuba: estos chats confirmarían que sí estaba separado de Melissa Paredes

Más adelante, Magaly Medina señaló que el futbolista se quejó con su exesposa de Armando Tafur, productor de América Hoy y de El Gran Show, por la decisión de emparejarla con Anthony Aranda. “Que se deje de huev… Armadas, que es el que arma todo”, escribió Rodrigo Cuba en el chat.

“‘Encima me han puesto samba, dificilazo’, dice ella. Rodrigo Cuba le dice ‘desde ya te digo que con El Activador no vas a llegar a nada’. Ella dice ‘no, tranqui, a él no le conviene nada, ni nada. Estoy con José Víctor (su manager)’. El Gato termina con ‘no vas a pelear ni medio porque baila malazo’. De ahí cambian de tema”, agregó.

Magaly Medina lee los chats de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

PUEDES LEER: Melissa Paredes demuestra con un video que sus chats con Rodrigo Cuba no son editados

¿POR QUÉ MELISSA PAREDES RECIÉN MUESTRA LOS CHATS?

Fueron 44 pantallazos los que envió Melissa Paredes a Instarándula, portal digital de Samuel Suárez, para demostrar que sí estaba separada de Rodrigo Cuba cuando fue ampayada. No obstante, los usuarios se preguntaron por qué recién los saca a la luz después de 7 meses.

El periodista de espectáculos se comunicó con la modelo vía llamada telefónica. En esos 20 minutos de conversación, el popular ‘Samu’ le preguntó a la exconductora por qué había tardado tanto, cuando pudo haber publicado las capturas de pantalla en su peor momento.

Según comentó, Melissa Paredes estaba guardando sus conversaciones para un posible juicio con el padre de su hija. Además, hubo algunas personas que le aconsejaron guardar todo y no hacerlo público.

“Su respuesta fue ‘porque las estaba guardando para un posible juicio’ y que había mucha gente detrás que le decía que no las saque, que no haga esto y lo otro. Ella decidió guardarlo. Extraño, lo sé”, contó.

En otro momento, Samuel confesó que la exconductora de América Hoy tendría más pruebas que dejarían mal parado al ‘Gato’ Cuba. “Ella hasta jura y me ha dicho que más cosas, que no va a sacar, hasta hay un vídeo que no me dijo tampoco el contenido”.

SEGUIR LEYENDO: