María del Carmen Alva califica de “normal” la censura de tres ministros

María del Carmen Alva resaltó que la fiscalización y control político es parte de las funciones del Congreso.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no ha sido el más cordial desde que asumieron sus funciones. Apelando a su facultad de legislación, el Congreso ha citado en repetidas ocasiones a los integrantes del gabinete que trabaja con el presidente Pedro Castillo. Al respecto, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, señaló que se trata de una relación normal entre ambos poderes del Estado.

Las interpelaciones que han sido respondidas por miembros del Gabinete incluyen a Aníbal Torres, Betssy Chávez, Carlos Palacios, Alfonso Chávarry, Hernán Condori, Juan Silva, Eduardo Gonzáles Toro y Carlos Gallardo. Quedaron pendientes de llevarse a cabo interpelaciones contra otros ministros como Avelino Guillén, Rubén Ramírez, Walter Ayala y Héctor Béjar, quienes renunciaron antes de presentarse ante el pleno.

“Hemos tenido tres censuras, las interpelaciones no llegan ni a diez. Deben haber sido seis, siete máximo, que es lo normal en cualquier Congreso de todos los que han pasado. Aquí no hay ni más interpelaciones ni más censuras”, dijo desde el hemiciclo del Congreso. Cabe recordar que los ministros censurados han sido Carlos Gallardo en Educación, Hernán Condori en Salud y Betssy Chávez en Trabajo y Promoción del Empleo.

María del Carmen Alva sustentó proyectos de retorno a la bicameralidad en Comisión de Constitución.

El comentario vino tras las declaraciones del congresista de Perú Libre, Elías Varas, quien dijo que existe un grupo de congresistas que “nos quieren llevar de las narices a su agenda” de la vacancia e interpelaciones, acusando al Gobierno de corrupto. Alva por su parte recalcó que parte de sus funciones como parlamentarios es la del control político y la fiscalización.

Otro intercambio de palabras también protagonizado por la presidenta del Congreso involucró al congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo. Este resaltó las encuestas que otorgan un alto nivel de desaprobación al Poder Legislativo y crítico la labor que se viene realizando desde ese poder de Estado.

“Nos pasamos en histrionismos y actuaciones, en insultos, en diatribas y blindando a personas que no merecen ser blindadas. Por eso la imagen del Congreso está tan deteriorada”, dijo Bermejo.

“El Congreso sí está trabajando y usted es congresista y tiene que saber y defender a su institución. Sí estamos trabajando los proyectos de ley de la agenda común, no somos nosotros los que no estamos trabajando, el problema no está aquí. Defiendan su institución”, aseveró en respuesta Alva.

OTRO CRÍTICO

Durante un evento realizado el 1 de junio en el Congreso, Víctor Andrés García Belaúnde, exparlamentario de Acción Popular, no dudó en cuestionar la labor del Legislativo, el mismo que es presidido en la actualidad por una militante del partido que integra. “El Congreso. Este es el peor de los que yo conozco, definitivamente, y me duele decirlo porque quiero mucho a esta casa del pueblo”, señaló.

Víctor Andrés García Belaúnde aseguró estar a favor del adelanto de elecciones.

Entre sus propuestas para salir de la crisis que enfrentan ambos poderes del Estado, replanteó una idea que ya había mencionado en el pasado. “Yo planteé en abril del 2018 el adelanto de elecciones, sigo en la misma línea, debe haber adelanto de elecciones generales, el país hay que renovarlo, hay que dar nuevas oportunidades a nuevas personas para que asuman el poder”, añadió.

Sobre el difícil momento que atraviesa el gobierno de Pedro Castillo, el excongresista señaló que no cree que el mandatario logrará cumplir con el mandato asignado tras las elecciones generales del año pasado. “Las cosas que salen son muy graves, por mucho menos han caído presidentes en el Perú y en el extranjero, estamos asistiendo a la última etapa de la era Castillo”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO