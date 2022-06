La apuesta detrás del ‘piquito’ entre ‘Malingas’ Jiménez y Donny Neyra en un clásico del fútbol peruano

'Malingas' Jiménez anotó el gol de la victoria ante Alianza Lima y celebró con beso con Donny Neyra.

Universitario de Deportes y Alianza Lima han protagonizado duelos memorables en la historia del fútbol peruano. Un clásico muy recordado por el hincha ‘merengue’ se disputó catorce años atrás, el cual la ‘U’ lo ganó en los minutos finales con un golazo de Roberto Jiménez. No obstante, no destaca por la victoria, sino por la peculiar celebración del ‘Malingas’ con su compañero Donny Neyra.

Un 30 de abril del 2008, ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se veían las caras por primera vez en la temporada. El escenario de este gran enfrentamiento fue el antiguo estadio Nacional, el cual lució un marco espectacular. Por ese entonces, aún se podía contar con la presencia de ambas hinchadas, por lo que se vivió una fiesta en las tribunas.

El conjunto de Ate, liderado por Ricardo Gareca, actual técnico de la selección peruana, saltaría al gramado con esta alineación: Raúl Fernández en la portería; Néstor Duarte, Víctor Balta y Jorge Araujo en la línea defensiva; Miguel Torres y Jesús Rabanal eran los carrileros; Rainer Torres y Antonio Gonzáles se repartían la mitad de la cancha; Donny Neyra de ‘10′; Héctor Hurtado y Roberto Jiménez la dupla de ataque.

Por su parte, los ‘íntimos’, con José Soto en el banquillo, presentaron el siguiente once: Enrique Bologna en el arco; Jhoel Herrera, Santiago Salazar, Ernesto Arakaki, Martín Tenemás en la zaga central; Marko Ciurlizza, Carlos Fernández, Sidney Faiffer, Johnnier Montaño en la volante; Renzo Benavides y Wilmer Aguirre en la delantera.

Este podría ser, tranquilamente, el clásico de las celebraciones. Universitario comenzó ganando el partido con un gol de Donny Neyra a los 29 minutos. Le cometieron una falta al ‘Vagón’ Hurtado muy cerca del área por el sector izquierdo. El ‘Bidón’, dueño de los tiro libres, cogió el balón, se acomodó y le pegó con derecha por debajo de la barrera. El esférico terminó metiéndose por el primer palo del arco ‘victoriano’. El volante junto a ‘Charra’ Rabanal elaboraron una coreografía con el baile del azúcar.

El empató llegó a los 84′. Jahirsino Baylón recibió un jalón por parte del ‘Coco’ Araujo dentro del área y el árbitro cobró penal. El portero Bologna se dispuso a patear el disparo desde los doce pasos. Su remate fue al medio y el arquero Raúl Fernández se arrojó al lado izquierdo. El festejo de los jugadores ‘blanquiazules’ fue una imitación al de Héctor Hurtado con biblia incluida.

La ‘U’ anotó el segundo tres minutos después. Neyra volvió a aparecer para dejar a un rival atrás con pura potencia. Filtró un pase para su amigo Rabanal, quien se barrió para centrar hacia atrás y Roberto Jiménez, sin marca, definió fuerte, desatando la euforia de los miles de fanáticos. El ‘Malingas’ se sacó la camiseta y corrió hacia la tribuna.

Sin embargo, la mejor parte de su celebración no sería su grito alborozado. Cuando el delantero estaba caminando hacia la mitad de la cancha para que se reanude el juego, se encontró con Donny Neyra y le dio tremendo ‘pico’, el cual se robó todas las portadas de los diarios nacionales al día siguiente.

¿Por qué festejaron con un beso? El atacante nacional se refirió a dicha acción días después en una entrevista. “Fue una apuesta con el ‘gordo’, en estos días habíamos estado hablando de eso. Le dije que si hacía un gol en el clásico, le iba a dar un pico y se dio”.

Años más tarde, Neyra tuvo una entrevista con Luis Guadalupe en su programa ‘La Fe de Cuto’ y contó el motivo de esa celebración. “Habíamos apostado unas ‘llantas’ (botines) que estaban como 500 dólares. Él me dijo ‘tú me das un beso y yo te compró las zapatillas’. El ‘Cholo’ hace gol faltando cinco minutos, voltea, me mira medio raro y me da el beso. Eso dio la vuelta porque fue en un clásico y al medio de la cancha”, contó entre risas el exfutbolista.

El ‘piquito’ fue producto de la buena amistad que tenían en los vestuarios. Pero, esa conexión también se vio reflejada dentro del terreno de juego. Ambos levantaron el trofeo del Apertura 2008 y, como si fuera poco, finalizaron dentro de la lista de goleadores de la temporada (16 tantos cada uno).

