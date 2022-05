Donny Neyra contó que hinchada de Universitario pidió su salida: “Me dolió en el alma”

Donny Neyra reveló los motivos de su salida de Universitario.

La salida de Donny Neyra de Universitario de Deportes sorprendió en el 2009, pues venía de destacar y salir campeón del Apertura. En su momento, el mediocampista no salió a hablar del tema. Después de catorce años, el ‘Riquelme peruano’ le contó a Luis Guadalupe que la hinchada habría pedido su despido de la entidad ‘crema’.

El ‘Bidón’ manifestó que un jefe de la barra ‘merengue’ lo tenía “loco” en su llegada al club. “Me iba a buscar con fierro. Yo me escondía en la camioneta. Pero mi hermano me llamó y me dijo ‘si te toca, se muere’. (...) Un día me ‘achoré' y comenzamos a discutir. Pasó eso y tuvimos una amistad”.

Precisamente, ese integrante de la hinchada le avisó que iba a salir de la ‘U’. “Se me acerca a inicio de pretemporada cuando llegó Juan (Reynoso), no sé si será verdad o mentira, y me dijo ‘nosotros le hemos pedido que te saque para no joderlo’”.

“Yo no creo que haya sido así conociendo a Juan, pero eso fue lo que me dijo. Juan me dice ‘quédate, pero no vas a jugar’. No tengo nada en contra de él, me parece un técnico muy bueno. Indignado me salgo de la ‘U’”, complementó.

Además, el exvolante reveló que, cuando se fue de Universitario, se quedó con un sentimiento de venganza. “Me acuerdo de un partido que le ganó a Alianza con Gálvez. Decía ‘quiero jugar en Alianza, voy a hacerle la cagada a la U’”.

Por último, Neyra manifestó sus sensaciones al salir del conjunto de Ate. “Me dolió en el alma porque era mi casa. Ya tenía cuatro años y decía ‘no quiero irme de acá nunca’. Yo tenía que haberme quedado a pelearla, pero mi rebeldía me llevó a tomar esa decisión”.



