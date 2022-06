Inflación de Lima se ve impactada por alza de precios de combustible y pasajes de transporte público

Foto: GEC

El alza del precio del combustible y la tarifa de los pasajes del transporte público impactaron en la inflación acumulada de enero a mayo (3,21%) en Lima Metropolitana. Esta mantuvo su nivel más alto en 24 años, según el último informe del Índice de Precios al Consumidor de Lima, reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo al análisis de la entidad estatal, esta variación que ha experimentado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana, estuvo influenciado, principalmente, por el aumento en el precio del pasaje en ómnibus, microbús y combi, así como la gasolina y petróleo diésel.

El mes pasado, Infobae informó que la tarifa de los pasajes en los buses de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) incrementó debido al alza del combustible y al transporte informal.

Pese a que la inflación mensual se desaceleró en mayo (0,38%) con respecto a marzo (1,48%) y abril (0.96%) del presente año, el alza de los precios que registró el sector transporte (1.72%) fue una de las más altas comparada con otras divisiones de consumo como restaurantes y hoteles (1,10%), recreación y cultura (0,96), bienes y servicios (0.86%) y salud (0,56%).

Segú el INEI, el incremento en el rubro de transporte se explica por las alzas de precios de los combustibles y lubricantes para el equipo de transporte de personal (4,9%) como gasohol (6,1%), petróleo diésel (3,7%) y aceite de motor (0,9%) .

Asimismo, el transporte de pasajeros por carretera (1,8%) registró un aumento en el pasaje en ómnibus y microbús (3,8%) y combi (3,5%); también el transporte de pasajeros por aire (0,5%) tales como el pasaje aéreo internacional (1,8%) y las piezas de repuesto y accesorios para equipo de transporte de personal (0,4%) como los neumáticos nuevos (1,1%). De otro lado, disminuyeron los precios del gas licuado de petróleo vehicular (-5,2%), pasaje en ómnibus interprovincial (-3,8%) y pasaje aéreo nacional (-3,1%).

A NIVEL NACIONAL

En el quinto mes del año, los precios al consumidor a nivel nacional subieron 0,36% debido al aumento de precios en once de las doce divisiones de consumo: Transporte (1,35%), Restaurantes y hoteles (1,12%), Bienes y servicios diversos (0,92%), Recreación y cultura (0,90%), Muebles, artículos para el hogar (0,57%), Salud (0,56%), Prendas de vestir y calzado (0,51%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,31%), Comunicaciones (0,18%). Alojamiento, agua, electricidad y gas (0,12%) y Educación (0,06%). No obstante, bajaron de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,71%).

En el mes de mayo de 2022, veintiún de las veintiséis ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor registraron incremento de precios. Las variaciones más altas se observaron en las ciudades de Arequipa (1,04%), Chachapoyas (0,74%), Cerro de Pasco (0,64%) y Cusco (0,61%). Mientras que, las ciudades que reportaron reducción de precios fueron Huancavelica (-1,15%), Chiclayo (-0,27%), Piura (-0,25%), Chimbote (-0,03%) y Pucallpa (-0,01%).

