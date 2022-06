Exministro Walter Ayala dijo que acusaciones de ascensos irregulares en las FF. AA. son “puro humo”

El presidente de Perú, Pedro Castillo, junto al ministro de Defensa, Wálter Ayala. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

El extitular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, se presentó esta mañana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder los cuestionamientos que recaen en su contra por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas por pedido expreso del presidente Pedro Castillo.

A su salida, Ayala manifestó a la prensa que nunca hubo responsabilidad administrativa ni penal en dicho caso, además, indicó tener la conciencia tranquila ya que, seis meses después de denunciar supuestas irregularidades en los ascensos de las FF. AA., no se ha encontrado ni un solo chat ni audio.

“Los ascensos han sido llevados con respeto, por parte del Ministerio de Defensa y el presidente Pedro Castillo. El problema acá es cuando se pasó al retiro al comandante general José Vizcarra, que ha reclamado”, manifestó a los medios de comunicación.

“Todas las acusaciones han sido puro humo, desde un comienzo. Han pasado más de 6 meses y no hay nada. No hay ni un chat donde diga que asciendan a alguien. Tuve que renunciar al ministerio porque asumí la responsabilidad política, pero nunca ha existido responsabilidad administrativa ni penal, por eso es que tengo la conciencia limpia. Prueba de ello no hay audio ni chats”, agregó.

ASESORA AL PRESIDENTE

En otro momento de su diálogo con la prensa, el exministro comentó que se ha reunido recientemente con el jefe de Estado para asesorarlo sobre sobre las denuncias de plagio en su tesis de maestría.

“Estuve en Palacio hace 15 días. Menos, 10 días. [¿Qué temas habló con Pedro Castillo?] Temas justamente de la tesis, le asesoré”, expresó.

“Creo que cuando te nombran un asesor, es un asesor principal y hay dos más, es una terna. Entiendo que el asesor principal (sí ha sido confirmado), creo que los otros son los que en Reniec no figuran sus datos. Es un tema de la universidad”, explicó.

Por último, volvió a referirse sobre el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a quien rechazó defender legalmente. “Pacheco me contactó para que lo ayude, pero el tema ya era muy político, por lo que opté por negarme”, precisó.

“KARELIM LÓPEZ MENTIROSA”

Hace un mes, Walter Ayala rechazó las acusaciones de la lobbista, Karelim López y negó su participación en una reunión con ella y el premier Aníbal Torres para ayudar al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a salir del país.

“No sé si la declaración me causa risa o molestia. La señora está mintiendo, no tendría por qué encubrir a nadie. De mí podrán decir muchas cosas, pero no que soy terrorista o ladrón. Niego haber presenciado lo que ella dice”, aseguró el extitular del Mindef a RPP.

Ayala manifestó también que López busca salvar su nombre con las acusaciones que lanza. En ese sentido, le pidió no manchar la honra de otros.

“Yo no vengo a defender a Bruno Pacheco. La señora está mintiendo y trata de salvar su pellejo. Ella ya no sabe qué decir. Yo he sido un hombre de derecho, cuando alguien dice algo lo debe de probar”, precisó.

