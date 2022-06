Acusan a Pedro Castillo de copiar tesis de una catedrática de Costa Rica

Presidente Pedro Castillo habría plagiado una publicación de la profesora costarricense Sandra Araya Umaña

Luego de que un informe periodístico señalara que el 54% de la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, tendría similitudes con otras publicaciones, la Universidad César Vallejo (UCV) puso en marcha una investigación. Las conclusiones de la casa de estudios señalaron que el trabajo “mantiene aportes de originalidad”. Sin embargo, expertos que tuvieron acceso al texto confirmaron la existencia de plagio.

Entre los autores cuyo trabajo habría sido usado se encuentra el de Sandra Araya Umaña, profesora de la Universidad de Costa Rica que publicó el artículo “La equidad de género en la educación”. Páginas enteras del mencionado trabajo aparecen en el marco teórico de la tesis de la hoy pareja presidencial. Si bien Araya fue citada en un párrafo, esto no volvería a suceder en el resto de la investigación académica.

Texto copiado por Pedro Castillo del trabajo de la profesora Sandra Araya Umaña. (Captura: Delfino)

El medio costarricense Defino resaltó que “el contenido copiado puede verse en las páginas 22-27 de la tesis de Castillo que corresponden con las 160-172 del artículo de Araya, en las cuales se reproducen párrafos textuales sin la cita correspondiente”. El trabajo de Castillo y Paredes incluye también citas no textuales de otros autores utilizados por la profesora Araya Umaña. Ni siquiera se incluyen todas las referencias usadas en el texto original.

El profesor Edmundo Arévalo Luna también habría sido otro de los académicos plagiados. Se trata de su tesis presentada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos respecto a los efectos de la motivación en el rendimiento de los estudiantes del colegio Claretiano de Trujillo. El trabajo del presidente Castillo retiró las citas de personajes como Karl Marx y Clyde Tombaugh que el autor sí utilizó.

En su intento por definir “sexismo”, la hoy pareja presidencial copió lo escrito por la profesora de sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, Marina Subirats Martori. El artículo original titulado “Conquistar la igualdad: la coeducación hoy” fue utilizado por la organización feminista salvadoreña “Las Dignas” en una cartilla informativa por el Día Internacional de la Educación No Sexista.

ABUNDANTES PLAGIOS

Por su parte, el profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel Velásquez, no comparte lo señalado por la UCV y no dudó en señalar que existen “abundantes plagios”, así como un posible “fraude académico” ya que los datos consignados de dos validadores de la investigación no aparecen en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Ni siquiera es una tesis, ese documento no es una tesis en ninguna universidad seria del mundo, ni siquiera tiene el grado de un trabajo monográfico en pregrado ni antes de la ley universitaria ni mucho menos ahora”, dijo el catedrático al diario El Comercio. Además, recalcó que la relevancia de la investigación “es insignificante” pues solo se aplicaron dos encuestas en un solo salón de clases.

Pedro Castillo y la primera dama de Perú, Lilia Paredes son acusados de plagio y fraude académico. (Foto:Captura)

Según la propia Universidad César Vallejo, el marco teórico de la tesis del presidente tiene un 86% de similitudes con otras publicaciones. Para el director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta Tristán, esto bastaría para calificar de plagio el texto presentado. Sobre las conclusiones de la UCV dijo que esta respondería a un intento de no asumir la responsabilidad del caso.

“Hay que tener en cuenta que si una tesis fue aceptada con plagios no solo significa una falta del estudiante, sino también de los controles de la institución, que no fueron los adecuados, sea porque el asesor no revisó bien el trabajo o la universidad no tenía los mecanismos”, dijo al mencionado medio.

