Sobrino de Pedro Castillo niega alguna relación con Zamir Villaverde

Gian Marco Castillo es el sobrino del presidente Pedro Castillo.

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo, son algunos de los involucrados en el caso Puente Tarata III. El pasado 12 de abril, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra ambos así como también para Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, por haber cometido presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado.

Tras conocerse el fallo, los tres antes mencionados huyeron de la justicia. Sin embargo, el 12 de mayo, el Poder Judicial decidió revocar la prisión preventiva y la orden de captura de Gian Marco Castillo, quien decidió hablar con el programa Punto Final para contar su verdad. Como se esperaba, el sobrino del presidente Castillo negó que haya cometido delitos que se le imputan a él y a su primo que se encuentra prófugo.

El joven de 24 años negó que haya sido “ puerta de acceso de los amigos empresarios de Zamir Villaverde con el mandatario Castillo”, tal como lo señaló la lobista Karelim López ante la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire.

“Si tanto dicen eso que saquen una prueba y demuestren lo que son realmente los sobrinos, pero solo sacan dichos. Que ella (Karelim) diga qué empresarios. La señora puede decir cualquier cosa, pero tiene que decir: ‘el sobrino tal hacía esto y cuál era la función’”, dijo en el dominical.

ZAMIR VILLAVERDE

De otro lado, Gian Marco Castillo trató de desmarcarse del empresario Zamir Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal Ancón I por el caso Puente Tarata III. Indicó que no había algún vinculo que lo unía a él. Además, sostuvo que no sabía que los autos que alquilaba le pertenecían a Villaverde.

“Los carros han llegado por parte de mi primo porque él me presta para irme a Palacio de Gobierno, yo no sabía que eran de él ( de la empresa Mazavig S.A.C. de Villaverde). Ya cuando salió lo de la investigación le dije qué pasó, pero me respondió: ‘tranquilo, que no hay ningún problema’”, comentó. Agregó que su primo Fray deberá responder por su cuenta si tenía más vínculos con Zamir Villaverde.

CASO PUENTE TARATA

De otro lado, Gian Marco Castillo se refirió a la supuesta organización criminal que terminó beneficiando al consorcio Puente Tarata III con la obtención de la buena pro de la obra en la región San Martín, que ascendía a más de S/ 320 millones.

“No tuve nada que ver en esos temas, no sé por qué me vinculan si no soy ningún funcionario. A mí no me compete eso”, refirió el sobrino del presidente Pedro Castillo. Por cierto, reveló que no tiene ningún tipo de contacto con su tío desde que se encuentra envuelto de los problemas que tiene con la justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

Otro detalle que llamó la atención en la entrevista con Gian Marco Castillo es que no recordó por qué fue el 7 de agosto del año pasado al Ministerio de Defensa cuando el abogado Walter Ayala había asumido el cargo.

“No recuerdo muy bien si he ido o no. Si visité no sé, pero si fue no ha sido por algo malo”, explicó. Como se recuerda, en diciembre pasado, el exministro Ayala reveló en RPP Noticias que recibió en su despacho al sobrino del presidente Castillo, quien fue a saludarlo y darle la bienvenida.

“Ni lo conocía pero tengo entendido que así como fue a verme a mí, ha ido a saludarme. ‘Ministro, a usted lo saludo, bienvenido’. Bienvenido no en el tema de gestión porque soy una persona invitada”, detalló en declaraciones a la mencionada emisora.

Según explicó el exministro, aquella visita fue la segunda vez que lo vio en persona. “La primera vez creo que lo vi cuando el presidente me llamó para invitarme a ministro y ahí, la otra vez que fui, estaba filtrando los que íbamos a ver la sucesión de mando, estábamos proponiendo personas para la comisión de transferencia”, apuntó.

