Sheyla Rojas ya inició tratamiento de fertilidad para ser madre y cuenta los detalles

Sheyla Rojas cuenta los detalles de su tratamiento de fertilidad. (Foto: América Hoy)

Finalmente ocurrió lo que tanto había anunciado. Sheyla Rojas y su novio Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, iniciaron su tratamiento de fertilidad para convertirse en padres. La rubia concedió un enlace en vivo con América Hoy donde no dudó en contar los pormenores de su primera cita con su médico, la cual se llevó a cabo en Guadalajara, en México.

La expareja de Antonio Pavón adelantó que tanto ella como su novio se encuentran bien de salud y aptos para convertirse en padres, y que lo que les recomendó el doctor es tomar unos medicamentos para fortalecer mucho más su sistema.

Como se recuerda, desde hace un tiempo, Sheyla Rojas había expresado su deseo de convertirse en madre nuevamente. Cabe recordar que ella ya tiene un hijo con el español Antonio Pavón, con quien lleva una relación bastante cordial.

PUEDES LEER: Sheyla Rojas habla sobre su supuesta amistad con Magaly Medina: “Es muy buena gente”

En aquella ocasión, la joven resaltó que primero le gustaría contraer nupcias con Sir Winston, y que estaba a la espera de la pedida de mano. Sin embargo, hoy en día esta enfocada en sus deseos de ser madre y no ha vuelto a tocar el tema.

Sheyla Rojas quiere ser madre de una niña con su actual pareja Sir Winston. (Foto: Instagram)

“Mi novio y yo queremos ser papás, ustedes saben que tuve mi hijo y pasé por muchos problemas en mi embarazo, entonces me dije que desde el día cero voy a tener un médico de cabecera que me ayude con absolutamente todo el proceso”, relató la joven bastante emocionada.

Asimismo, señaló que no tendrá un embarazo por in vitro por recomendación del médico especialista. Sin embargo, el doctor sí la preparará para que pueda elegir el sexo de su bebé. Aunque de no llevarse a cabo, Sheyla remarcó que lo único que le importa es que su bebé llegue sanito a sus brazos.

“El doctor nos despejó muchísimas dudas, por eso es importante tener super planeado a la hora de querer ser madre otra vez”, remarcó la rubia, quien indicó que su novio y ella viven con emoción este momento, sobre todo porque se trata del primer hijo de Galarza Muro.

En esta conversación Sheyla Rojas también mostró imágenes de ella a la espera de su cita médica, siempre acompañada de su pareja. Incluso, la foto del médico que la tratará para hacer su sueño realidad.

Sheyla Rojas inició su tratamiento para ser mamá. La modelo cuenta detalles y fotos de esta experiencia. (Video: América TV)

SIR WINSTON ESTÁ MÁS ENAMORADO DE SHEYLA ROJAS

En una de sus edición de Magaly TV La Firme, la conductora aseguró que Sir Winston estaría más enamorado de Sheyla Rojas. La periodista, contó, pudo notar que el mexicano muestra sin vergüenza el amor que siente por la rubia.

“Yo le comentaba a mi esposo (Alfredo Zambrano) que he visto a Sir Winston muy enamorado de Sheyla. Yo la verdad pensaba que ellos nunca se iban a casar y que era una relación pasajera, pero lo que he visto es que está templadazo de ella. Se nota cuando un hombre muere por una mujer”, comentó la presentadora televisiva.

“Está muy pendiente de las cosas y todo lo que se dice de Sheyla aquí en el Perú. Mi visión de mujer me dice que está totalmente enamorado. Incluso lo he visto más enamorado de cuando lo vi meses atrás aquí en Perú. Eso de ponerse de acuerdo para tener un bebé, quiere decir que Sheyla parece que ya logró lo que tanto quería, hacer una nueva familia”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: