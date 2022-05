Peter Arévalo sobre Carlos Bustos: “¿Dónde está escrito que después de una goleada tienen que botar al técnico?”

Peter Arévalo habló sobre la posible salida de Carlos Bustos de Alianza Lima.

Alianza Lima acaba de pasar por una semana muy crítica. Y es que la estrepitosa goleada sufrida ante River Plate por Copa Libertadores provocó que los ‘íntimos’ sean cuestionados, pero sobre todo el técnico Carlos Bustos, cuya continuidad se ha puesto en duda ante un resultado de esa magnitud. Sin embargo, el periodista Peter Arévalo se expresó al respecto y pidió contextualizar el momento del equipo antes de tomar una drástica decisión.

“Hay una circunstancia que es distinta a cualquier otra. Si yo estuviera jugando solo este torneo, definitivamente hago cambios de inmediato. Pero Alianza Lima no puede desenfocarse del torneo local, que quedan cinco fechas y está peleando”, empezó diciendo el narrador de fútbol en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Luego, preguntó en el set si en algún lado está escrito que al técnico se le tenga que sacar por una goleada en contra, considerando el hecho de que el elenco ‘blanquiazul’ se encuentra en plena lucha por el Torneo Apertura.

“Siempre voy a poner las cosas en contexto porque se ha manoseado mucho este tema. ¿Dónde está escrito que después de una goleada tienen que botar al técnico? He visto mucho fútbol y esta película ya la he visto muchas veces. Si fuese que Alianza esté compitiendo única y exclusivamente en la Copa Libertadores de América, sí, tomaría decisiones drásticas. Pero por una decisión drástica y como consecuencia de una actuación vergonzosa y humillante, no voy a descuidar el objetivo que tengo de inmediato. No puedo descuidar la otra competencia, donde a Alianza no le va mal y está peleando”, aseguró.

Cristian Benavente en el duelo que Alianza Lima ganó a Municipal en la última fecha y mantiene racha de 7 partidos ganados. | Foto: Alianza Lima

Pero eso no fue todo, ya que también cuestionó a un sector de la prensa, que considera que ha acostumbrado al hincha de que cada vez que hay un abultado resultado adverso, la salida del entrenador es la única vía.

“Cuando yo pregunto dónde está escrito eso o si es algo determinante, porque mucha gente se cuelga de las frases y de algunos referentes del periodismo que vivieron toda la vida sacando técnicos . Que quisieron sacar siempre a Autuori, Gareca. Vivieron siempre así porque su vida está escrita de eso, de fracaso y de poca paciencia para lograr el éxito”, añadió.

Finalmente, Arévalo dio un ejemplo de lo que paso a nivel de selección nacional con esta situación, tanto bajo el mando de Marcos Calderón en los años 70′s como en la actual etapa con Ricardo Gareca.

“Esta película la vi cuando a Marcos Calderón le quisieron sacar la cabeza después de que Ecuador nos metió 6 a 0. Estando a un mes de enfrentar a Ecuador por Eliminatorias para Argentina 1978. La gente decía que se vaya porque perdió 6-0 con Ecuador y con Alianza le metieron 7 en Belo Horizonte y en Lima 4-0 en semifinal de Copa Libertadores. Marcos Calderón clasificó al Mundial de 1978. Hace poco, cuando a Gareca le metieron 5-0 en la Copa América decían que era un resultado saca técnico, tiene que irse; llegó a la final. Entonces la gente se llena de frases absurdas”, cerró.

El narrador de fútbol cuestionó la posible decisión de sacar a Carlos Bustos tras goleada ante River Plate. | Video: ESPN Perú

Y es que esa noche en el Monumental de Núñez, el cuadro ‘victoriano’ no solo perdió en el marcador, sino también en cuanto a intensidad, volviendo figura al delantero argentino Julián Álvarez, quien anotó 6 goles en aquel compromiso frente a un equipo que ya estaba eliminado.

Ahora, el presente de los ‘aliancistas’ en la Liga 1 es otro, ya que se encuentran en la cuarta posición del Apertura con 26 puntos, a 8 del líder Melgar que ganó el último domingo a Universitario en Arequipa. En este caso, los ‘íntimos’ jugarán ante Cienciano con la consigna de sumar su octava victoria consecutiva y seguir enganchado en la lucha por el primer título del año.

De todos modos, el resultado en Argentina ha dejado secuelas, por lo que en el transcurso de los días se verá si se aplican algunos cambios en la dirección técnica o si consiguen perfeccionar el buen accionar que han tenido en el plano doméstico.

