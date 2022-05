Alianza Lima vs River Plate EN VIVO HOY: se miden por la última jornada del Grupo F de Copa Libertadores 2022

Alianza Lima vs River Plate EN VIVO HOY: partido por fecha 6 del Grupo F de Copa Libertadores 2022.

Alianza Lima vs River Plate EN VIVO. Peruanos y argentinos se ven las caras hoy miércoles 25 de mayo en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la jornada 6 del Grupo F de Copa Libertadores 2022. En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del encuentro internacional. No te lo pierdas.

¿Cómo llegan? El cuadro ‘blanquiazul’ viene atravesando un momento espectacular en la Liga 1. Y es que acumula 7 victorias consecutivas que le ha llevado a meterse en la lucha por el Torneo Apertura. La nueva ubicación (cuarto con 26 puntos y a 5 del líder Melgar) la obtuvieron tras ganar a Deportivo Municipal el pasado domingo por 3-0. Además, en los últimos 3 duelos no le han convertido gol, lo cual refleja una mejora en el apartado defensivo.

Sin embargo, su presente en el certamen continental es totalmente diferente. Se ubica en el último lugar con apenas 1 punto y sin opciones de clasificar a los octavos de final. Del mismo modo, tampoco cuenta con la posibilidad de la Copa Sudamericana, debido a la derrota 2-0 que sufrió en el Estadio Nacional de Lima ante Fortaleza el pasado miércoles 18. Por tal motivo, la consigna es terminar de la mejor manera y conseguir un triunfo para acabar con la racha negativa de 28 partidos sin ganar en la Libertadores.

Ahora, entre las variantes que plantearía el técnico Carlos Bustos es el regreso de la línea de 5 en la defensa de los ‘íntimos’, la cual utilizó el año pasado y les dio el título nacional. Sin embargo, en la actual campaña les ha ido mejor en cuanto al funcionamiento con 4 defensores en el fondo. Aunque este cambio de última hora probablemente sea para no ser avasallado por un equipo argentino que ha sido amo y señor de la competición en los últimos años.

Pablo Lavandeira es una de las figuras de Alianza Lima. En Copa Libertadores anotó 1 gol ante Fortaleza. | Foto: Alianza Lima

Precisamente, el ‘Millonario’ no ha tenido actividad en la pasada semana en la Copa de la Liga Argentina, que finalmente se adjudicó su clásico rival, Boca Juniors. Esto debido a que perdió 2-1 con Tigre el 11 de mayo y, desde entonces, ha centrado sus fuerzas en el máximo torneo de clubes de Sudamérica. En ese sentido, los dirigidos por Marcelo Gallardo son los líderes absolutos del grupo F con 13 unidades, 7 encima de Fortaleza y Colo Colo de Chile, quienes tienen el mismo puntaje y se disputan el segundo lugar. De todas formas, tratarán de asegurar las 3 unidades para cerrar esta etapa con broche de oro.

Este partido también marcará la despedida de Julián Álvarez, goleador argentino y principal figura de River Plate. Y es que fue vendido al Manchester City de Pep Guardiola, equipo al que se incorporará en julio de este año. Sin contar con el encuentro ante los ‘victorianos’, el delantero de 22 años deja el club con 46 goles y 27 asistencias en 116 compromisos.

BAJAS

Alianza Lima no podrá contar con todo su plantel. Cristian Benavente no viajó a Argentina por una lesión en el tendón. Christian Ramos y Darlin Leiton tampoco lo hicieron por un pequeño desgarro y lesión en los meniscos, respectivamente. Por su parte, el caso del elenco ‘gaucho’ no tendrá a Bruno Zuculini por COVID-19.

DECLARACIONES

“River Plate es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Tenemos que ser muy inteligentes, saber pararnos y saber cuándo ir a buscarlo. No será un partido más. Ganando, quedaríamos en la historia del club”, manifestó Arley Rodríguez, jugador del cuadro ‘aliancista’.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

- Alianza Lima 0-1 River Plate (Copa Libertadores 2022).

- River Plate 3-0 Alianza Lima (Copa Libertadores 2019).

- Alianza Lima 1-1 River Plate (Copa Libertadores 2019).

- River Plate 2-0 Alianza Lima (Copa Libertadores 1998).

- Alianza Lima 1-1 River Plate (Copa Libertadores 1998).

Alianza Lima perdió 1-0 ante River Plate en el Estadio Nacional de Lima por la primera fecha de la Copa Libertadores 2022

ALIANZA LIMA VS RIVER PLATE: POSIBLES ALINEACIONES

Alianza Lima: Ángelo Campos; Renato Rojas, Jefferson Portales, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Hernán Barcos. DT: Carlos Bustos.

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

HORARIOS DEL ALIANZA LIMA VS RIVER PLATE

- México / 5:00 p.m.

- Perú / 5:00 p.m.

- Colombia / 5:00 p.m.

- Ecuador / 5:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 6:00 p.m.

- Venezuela / 6:00 p.m.

- Paraguay / 6:00 p.m.

- Bolivia / 6:00 p.m.

- Chile / 6:00 p.m.

- Argentina / 7:00 p.m.

- Uruguay / 7:00 p.m.

- Brasil / 7:00 p.m.

- España / 12:00 p.m.

CANALES PARA VER ALIANZA LIMA VS RIVER PLATE

- Argentina / Fox Sports y Star+.

- Chile / ESPN 4 y Star+.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN y Star+.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN y Star+.

- Venezuela / ESPN y Star+.

Anuncio del Alianza Lima vs River Plate.

