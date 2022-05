Sporting Cristal eliminado sin triunfos: los pésimos números de los ‘celestes’ en Copa Libertadores

El delantero tuvo una de las opciiones más claras, pero no pudo conseguir el gol en esta Copa. Foto: Libertadores.

La última vez que Sporting Cristal sumó solo dos puntos en Copa Libertadores fue en el 2017, logrando una de sus peores campañas en toda la historia. Los ‘celestes’ volvieron a repetir el plato en un torneo donde compitieron por pasajes de los partidos, pero nunca fueron superiores al rival. La derrota 2-1 ante Flamengo en Brasil de este martes cerró su participación 2022 con pésimos números.

Los únicos puntos de en la competencia los consiguió de local y con empates 1-1 y 0-0. Primero fue ante la Universidad Católica y luego ante Talleres de Córdoba, los otros cuatro cotejos los terminó perdiendo. Además, recibió ocho goles y solo pudo anotar tres (Nilson Loyola, Percy Liza y Christofer Gonzales).

En este torneo Conmebol, l os ‘bajopontinos’ alargaron su racha negativa y alcanzaron las 108 derrotas en 235 partidos, superando a Emelec, que tiene la misma cantidad de partidos perdidos, pero menos compromisos disputados (218). La escuadra con más derrotas es Peñarol con 129 en 374 duelos.

De sus últimos 29 partidos, según informa la página de estadísticas Son Datos No Opiniones, los del Rimac suman 19 derrotas. Además, ante equipos brasileños nunca pudo ganar y alcanzó 12 partidos con la caída ante Flamengo, recibiendo 30 goles y marcando solo ocho. Por otro lado, la última vez que sumó una victoria de visita fue ante Olimpia de Paraguay, el pasado 9 de mayo del 2019, cuando ganaron por la mínima diferencia.

En la campaña 2017, con José Guillermo del Solar a la cabeza, Sporting Cristal también sumó dos puntos, pero terminó con una diferencia de gol de -13. En su grupo estuvieron Santos de Brasil, The Strongest de Bolivia e Independiente Santa Fe de Colombia.

Sporting Cristal perdió 2-1 ante Flamengo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

NÚMEROS DE CARA AL GOL EN EL 2021 Y 2022

Ahora, esta situación de la falta de gol de la escuadra del Rímac ha sido una constante, no solamente de este año, sino también del 2021. En la presente temporada realizó un promedio de 9 disparos por duelo y tuvo un 52.8% de posesión de la pelota en los 6 cotejos que disputó. Con respecto al año pasado, los números no varían mucho: 10 remates y un 50.2% de la tenencia por compromiso.

‘CANCHITA HABLÓ DE LA FALTA DE GOL

“Es lindo. Lástima, no sirve de nada poder anotar y perder el partido. Pero a raíz de este torneo nos vamos con buenas sensaciones porque el equipo siempre manejó el partido con su identidad que es el buen juego y la tenencia de balón. Lastimosamente en varios partidos que nos ha tocado hemos tenido posibilidades de gol, pero no hemos podido concretar. Ese es un detalle muy importante que seguramente lo vamos a manejar en el equipo junto con la dirigencia también porque necesitamos meterlas (goles) y no lo hemos hecho”, comentó Christofer Gonzales al final del partido.

Christofer Gonzáles anotó en la derrota 1-2 de Cristal ante Flamengo por la Copa Libertadores

MOSQUERA TRAS LAS DERROTA

“Siento orgullo del deber cumplido. Fuimos un equipo sin complejos, sin miedo de un grande de Sudamérica y el premio hubiera sido empatar el partido. Creo que si empatábamos, estaba bien, pero también está bien perder porque esto es un tema de goles. Nosotros perdimos dos y ellos dos. Pudo quedar 3-3, 3-1, pudimos ganar 3-2. Hay sentimientos encontrados porque duele perder, pero hay formas de perder. Con esta forma de perder, dándolo todo, entregando todo, dejando el corazón en el campo, creo que el dolor es menos”, aseguró en conferencia de prensa.

