Óscar Del Portal explicó el posible motivo de la ausencia de Raúl Ruidíaz en la selección peruana

Óscar Del Portal habló sobre Raúl Ruidíaz y posible ausencia con la selección peruana.

La selección peruana se encuentra a un par de semanas de disputar el definitorio duelo por el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. La delegación ya se encuentra en Barcelona, donde entrenará antes del viaje al país asiático, al que llegará con 28 jugadores, siendo uno de los ausentes, Raúl Ruidíaz. Ante esta situación, el periodista Óscar Del Portal explicó el motivo por el cual el menudo delantero no formaría parte de la lista de convocados.

Todo empezó cuando en el programa ‘Fútbol en América’, analizaron el golazo de la ‘Pulga’ que anotó el último domingo 30 con el Seattle Sounders ante el Charlotte FC. Estuvieron asombrados por la ejecución de la anotación, hasta que Richard De La Piedra consideró que el atacante debía estar llamado en lugar de Santiago Ormeño, aunque reconoció entender la elección del seleccionador Ricardo Gareca.

“Para mí, Ruidíaz está en mejor nivel que Ormeño, pero entiendo la decisión de Gareca”, mencionó. En eso, Erick Osores completó la idea diciendo que el ‘Tigre’ lo hizo por un tema de proteger el plantel. “Se entiende por el tema de cuidar el grupo”, señaló.

De La Piedra, por su parte, consideró que la decisión del artillero que milita en la MLS de no estar presente en los entrenamientos que se llevaron a cabo en diciembre del año pasado en la Videna terminó por sepultarlo. “Claro, y porque Ruidíaz pidió en su momento no estar. Ahora, no sé si hubo una conversación después de ese pedido de Ruidíaz”, declaró.

En eso, apareció Del Portal para ahondar un poco más en el posible motivo del ‘Flaco’ Gareca para optar por el futbolista del León de México. “Yo me imagino que la convocatoria de Ormeño en vez de Raúl Ruidíaz es porque Gareca siente que en un momento determinado del partido, si es que se complica, van a tener que apelar a los centros, más que a tratar de entrar jugando ”, fueron sus primeras palabras.

Asimismo, tomó en cuenta el eventual estilo de juego que emplearían tanto emiratíes como australianos, para terminar diciendo que la preferencia de Ormeño se debería a los pocos elementos que tiene la ‘blanquirroja’ para ganar los balones aéreos.

“Sea Emiratos Árabes Unidos o Australia, son equipos que van a tratar de cerrarse con Perú y, de repente, para abrir ese cerco, tiene a Edison Flores, André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva, Christofer Gonzales, a varios jugadores. En cambio, para sorprender por un centro y ganar por arriba en táctica fija, tiene pocos: a los defensas, a Valera y a Ormeño . Creo que por ahí parte la elección”, aseguró.

El periodista deportivo comentó con otros panelistas de un programa sobre la 'Pulga' y Santiago Ormeño. | Video: GTT Deportes / Fútbol en América

En efecto, el DT argentino suele utilizar al delantero centro, no solo en funciones ofensivas, sino también en defensivas. En su momento cuando tenía a Paolo Guerrero en plenas condiciones, era uno de los jugadores que ganaban por alto en área contraria, pero además en los balones detenidos que podrían llegar al arco de Pedro Gallese. Lo mismo ha pasado con Gianluca Lapadula, quien ha tomado ese lugar y la función no ha variado en ese sentido.

Ahora, en el caso de Ruidíaz, su estatura (1.70 metros) implica que el elenco nacional se vea en la necesidad de jugar de otra manera. A esto se le añade que cuando ha estado en el campo de juego, no ha podido rendir como lo hace a nivel de clubes, con esa gran capacidad goleadora. De hecho, lleva 4 goles y 4 asistencias en 51 partidos.

Por el lardo de Ormeño, si bien en la presente temporada no ha jugado mucho (apenas 380 minutos distribuidos en 11 encuentros) y solo ha podido anotar en 1 ocasión, cuenta con el perfil de ser un jugador alto (1.86 metros) y con condiciones para destrabar por arriba un partido cerrado.

El peruano Santiago Ormeño luchando un balón aéreo con Piero Hincapié. | Foto: REUTERS

