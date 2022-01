Más de 1,5 millones de firmas contra una Asamblea Constituyente en Perú

Lima, 13 ene (EFE).- La campaña contra la creación de una Asamblea Constituyente en Perú ha logrado reunir alrededor de 1,5 millones de firmas en aproximadamente cinco meses, la mitad de su objetivo, que es alcanzar los 3 millones de firmas, según informaron este jueves sus promotores. El abogado constitucionalista Lucas Ghersi, portavoz de la campaña "No a la Asamblea Constituyente", se mostró confiado en frenar las pretensiones de la izquierda peruana de formular una nueva Constitución que sustituya a la carga magna de 1993, surgida tras el "autogolpe" de Estado de Alberto Fujimori (1990-2000). Ghersi indicó que los recolectores de firmas ya están presentes en catorce de las veinticinco regiones que componen el territorio peruano y durante el primer trimestre de 2022 esperan llegar al resto. El letrado afirmó que lograrán una cantidad de firmas enormemente superior al número de firmas que la izquierda peruana, encabezada por el congresista Guillermo Bermejo, intenta reunir para convocar un referéndum que consulte a la población si quiere o no una Asamblea Constituyente. "Les vamos a ganar por goleada. Vamos a tener cinco veces más firmas que las que ellos puedan presentar", dijo Ghersi, hijo de Enrique Ghersi, socio de uno de los estudios de abogados que ayudaron a la derechista Keiko Fujimori a denunciar sin pruebas fehacientes un fraude electoral tras su derrota en las urnas. PROMESA ELECTORAL La continuidad o reemplazo de la Constitución peruana de 1993 fue uno de los ejes de debate de la última campaña electoral ya que la Asamblea Constituyente era una de las grandes promesas de campaña del izquierdista Pedro Castillo, quien resultó vencedor de los comicios. Mientras Fujimori ensalzaba el marco económico liberal de la carta magna que permitió al país crecer notablemente en las últimas décadas, Castillo defendía la necesidad una nueva constitución al considerar que ese crecimiento no había solucionado la desigualdad, con brechas enormes entre ricos y pobres. Sin embargo, desde que quitó de su Gobierno a los ministros más cercanos al marxista y radical partido Perú Libre, con el que ganó las elecciones, raramente el mandatario menciona la Asamblea Constituyente en sus intervenciones públicas, pero la campaña de los sectores conservadores y liberales continúa. "Nuestra campaña no es que sea una campaña conservadora en el sentido de no cambiar nada. Todos reconocemos que el Perú es un país con profundos y múltiples problemas y que hay que cambiar muchas cosas y también muchas reformas constitucionales", admitió Ghersi. "Estar en contra de la Asamblea Constituyente no significa estar en contra del cambio. Nosotros estamos favor del cambio, pero de un cambio democrático. El problema con una Asamblea Constituyente es que genera un espacio de poder absoluto", añadió. No obstante, Ghersi se aventuró a decir que "Perú va a ser un caso excepcional en América Latina, el único país que, teniendo un Gobierno de esta izquierda antidemocrática, no va a tener Asamblea Constituyente". En otro momento, el abogado elogió la norma aprobada por el Parlamento, donde la oposición cuenta con mayoría, que establece que toda reforma constitucional sometida a referéndum debe ser debatida y aprobada previamente por el Congreso. Este texto ha sido observado por Castillo, que se ha negado a promulgarlo y lo ha devuelto este mismo jueves al Parlamento, mientras que también ha recibido la opinión negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el extremo que solo el ente electoral está facultado para convocar la fecha de cualquier referéndum. Al acto de la campaña contra la Asamblea Constituyente también asistieron los congresista del neoliberal partido Avanza País Alejandro Cavero y Patricia Chirinos, promotora de la frustrada moción para destituir a Castillo el pasado diciembre que no obtuvo ni siquiera los votos suficientes para ser admitida a trámite. "No vamos a desfallecer. La lucha recién empieza. Aquí nadie les tiene miedo a esos 'comunistas'. No les vamos a dar tregua, no les vamos a dejar pasar una. La vacancia (destitución) se viene porque se viene de todas maneras. No a la Asamblea Constituyente, sí a la vacancia", sentenció Chirinos. De acuerdo con las últimas encuestas publicadas en medios locales, un 55 % de los peruanos estaba en contra de destituir al presidente en diciembre, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), mientras que solo un 10 % estaba en octubre a favor de impulsar una nueva Constitución, según Ipsos. EFE fgg/rrt