Magaly Medina muestra los mensajes que le envió Ethel Pozo y la tilda de mentirosa

Magaly Medina muestras los mensajes que le mandó Ethel Pozo cuando se separó de su esposo. (Foto: Instagram y Captura de ATV)

Todo fue mentira. Hace unos días, en medio del enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Ethel Pozo señaló que le escribió a Magaly Medina para decirle que no se burlaría de su separación de Alfredo Zambrano cuando la conductora de Magaly Tv: La firme recién hizo público este tema.

Las palabras de la engreída de Gisela Valcárcel pasaron desapercibidas por la ‘Urraca’ durante varios días, pues ella señaló que no iba a responder nada para no quitarle protagonismo a la entrevista que le realizó al ‘Gato’ Cuba acerca del fin de su matrimonio.

Sin embargo, durante su programa de hoy, viernes 27 de mayo, la polémica periodista recordó este episodio y buscó el mensaje que le envió la conductora de América Hoy, dándose con la sorpresa que este nunca existió y que más bien le comentó otro tema.

El mensaje que le mandó Ethel Pozo estaba relacionado a la posibilidad del ingreso de Alfredo Zambrano a El Artista del Año. La hija de Gisela Valcárcel el comentó a Magaly Medina que era falso que en su programa se dijera que su esposo iba a aparecer en el reality de su madre.

“ Hola Magaly, no hemos asegurado nada en el programa. La verdad es primera vez que escucho cantar a tu esposo y considero que tiene una voz excelente y mucho talento para el canto. Eso fue lo que dije, que condiciones tiene para estar en El Artista del Año. Solo fue eso ”, le escribió.

Este mensaje nunca fue respondido por Magaly Medina. La ‘Urraca’ comentó que tal vez en su momento lo vio, pero no le tomó importancia. Sin embargo, ahora le sorprende que Ethel Pozo se ponga a comentar sobre estas cosas.

“Donde dice que no me atacaría, se creó un cuento en la cabeza, solo me dice que no dijeron lo que sí dijeron... Hay gente que está acostumbrada a decir mentiras y si no tienes como desmentirlas se quedan en la cabeza de las personas que lo escuchan... ¿En que momento? me escribió a decirme eso. Qué mentirosilla es”, expresó.

Asimismo, la conductora de Magaly Tv: La firme no pudo evitar burlarse de Ethel Pozo y señaló que esa era una de las razones por la que Rodrigo Cuba la bloqueó de sus contactos, pues sabe que es una persona que miente por interés. En ese mismo sentido, sostuvo que le sorprendió saber que no lloró, pues siempre la ve llorar en televisión.

La conductora de Magaly Tv: La firme señaló que Ethel Pozo mintió al decir que le había escrito para decirle que no se burlaría de su separación de Alfredo Zambrano.

MAGALY MEDINA LE ACLARA A ETHEL QUE ES MEJOR QUE ELLA

Magaly Medina salió a responder fuerte y claro a las declaraciones de Ethel Pozo. Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel se comparó con la conductora de espectáculos y aseguró que entre ellas hay una gran diferencia por el corazón que cada una tiene.

“ La diferencia, si tú y yo nos comparamos, está acá (señala la cabeza). Esa es la gran diferencia y ahí yo si soy mejor que tú . Tienes que entender, que todavía eres insípida, no traspasas la pantalla, te falta un desempeño artístico frente a las cámaras. Tienes que apoyarte en 3 bastones que tienes alrededor para decir las cosas”, señaló.

