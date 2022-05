Abel Xavier: “Real Madrid no tiene soluciones en el banquillo como lo tiene Liverpool”

Liverpool se enfrenta ante Real Madrid este sábado en un duelo que se jugará esde las 2:00 p.m. (hora peruana). El trece veces campeón de la Champions League, Real Madrid, buscará su decimocuarta estrella ante el Liverpool, uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad y que ha ganado la competición en seis ocasiones.

El exjugador de Liverpool, Abel Xavier, a pocas horas del duelo habla con Infobae en exclusiva y opina sobre lo que será el enfrentamiento entre ambas escuadras en busca del título de la Champions League.

¿Cuál es su análisis sobre el duelo entre Real Madrid vs. Liverpool por la final de la Champions League?

Al respecto del partido hay una gran expectativa, primero porque Liverpool es un equipo muy importante en mi vida, ya que jugué ahí . Conozco la realidad de Liverpool y el fin de semana pasada, tuvimos la oportunidad de ser invitado por parte del club para participar de un juego de beneficiencia contra el Manchester United . Estuvieron presentes en Old Trafford 50 mil personas en un partido de indole social. Imaginate la grandeza de los clubes. Incluso, este domingo tuve la oportunidad de estar en Anfield contra el Wolves, donde los primeros 45 minutos, el Liverpool era campeón de Inglaterra, y después Manchester City en cinco minutos marcó tres goles y obtuvo el título de la Premier League, mérito para ellos, puesto que hiicieron una gran temporada. Creo que hay que darle mérito a la trayectoria del Real Madrid , que es un equipo con mucha más experiencia cuando habamos de títulos, ya que puede ser el decimocuarto título de Champions League. Además, tiene a nivel individual jugadores muchísimos más importants que conocen también las finales, pero en temas de organización y colectivo, Liverpool en este momento tiene un equipo más fuerte porque los principios de Klopp han sido siempre el juego colectivo. Entonces, Jurgen ha tenido la calidad en todos estos años de aumentar el nivel competitivo de todos los jugadores, cuando miramos el crecimiento que Klopp induce al equipo, llegamos a una calidad muy clara, colectivamente Liverpool es un equipo más fuerte, mientras individualmente Real Madrid puede decidir la final, pese a que va en contra a los partidos que hizo ante PSG, Chelsea y Manchester City, que no fue un equipo más fuerte más allá de los partidos.

¿Qué sugiere?

Todas estas adversidades debe ser estudiada por los entrenadores y que los jugadores esta noche sientan el momento. Obviamente tengo una afinidad muy grande al Liverpool y quiero que gane el partido.

Pero, ¿en qué debería hacer énfasis Klopp para ganar al Real Madrid la Champions League?

Yo he visto ciertos problemas recientes en el equipo del Liverpool. Y es que, cuando miramos su último partido ante el Wolves en el sector derecho tenemos el mejor lateral derecho del mundo, Arnold, es un jugador que tiene una proyección muy ofensiva, por eso, que estadísticamente es el jugador que tiene más asistencias como defensor. Eso significa que muchos de los desequilibrios físicos tiene que estar con mucha cautela, porque Real Madrid tiene uno de los mejores jugadores de marcar que se llam Vinicius. Por eso, que yo creo que será un duelo interesante porque si hablamos que Arnold como un jugador que asiste mucho y que tiene proyección ofensiva como va a llegar con Vinicius en su banda. Después, en el medio, hay que estar atento de la recuperación plena de Thiago Alcántara, que pese a estar convocado salió un poco golpeado el último duelo, pero yo creo que si está convocado jugará de titular porque significa que está en su 100 por ciento de condición física. En cambio, el mediocampo del Madrid con Casimiro, Modric y Kroos, jugadores que tienen un gran recorte técnico fluido y si el mediocampo de Liverpool, que suele presionar tuviera algún jugador que no esté al 100 por ciento sería un riesgo. Ahí sería un problema. SIn embargo, cuando miramos al equipo en colectivo, la metodología de Klopp viene de acuerdo con realidad del fútbol, porque la individualidad puede decidir, pero si tu aumentas el colecitvo para la dimensión del juego que quieres plasmar, tienes un grandioso equipo.

¿Cómo cambiar la mentalidad de los jugadores de Liverpool tras perder la Premier League para afrontar la final de la Champions League?

Cuando tienes una estructura y no solo tienes 13 o 14 jugadores de gran nivel y tienes 24 jugadores en un mismo nivel sacas ventaja. Y es que no podemos olvidar hace 2 años atrás, cuando Liverpool tuvo problemas de lesiones con Fabinho, Ederson, Mohamed Salah, Sadio Mané, y estas lesiones quitaron el poder competitivo a Liverpool. Entonces, Kloop hizo contrataciones muy buenas como el colombiano Luis Díaz para aportar mayor competitividad en la ofensiva porque teníamos a Ferminio que registraba problemas y en el espacio reducido el sudamericano es un fenómeno, En la defensa tenemos a Konoté. un zaguero central muy fuerte. Liverpool es un equipo que tiene un plantel mixto y cuenta con recursos al mismo nivel. En cambio, Real Madrid no tiene soluciones en el banquillo como lo tiene Liverpool.

Si Liverpool no gana la Champions League, ¿considera que sería un fracaso?

El resultado de un equipo que llega a cuatro títulos es fantástico, porque es normal que las personas solo valorizan cuando se gana, pero estar en los partidos decisivos es importante. No podemos olvidar que estar en las finales es de pocos equipos. Entonces, cuando te permites estar en 4 decisiones tienes que clasificar en grandisimo momento. Ahora, cuando llegas a la final, tienes que ganar, ya que es el reconocimiento del esfuerzo. Yo creo que si Liverpool no campeona es una época menos productiva, porque el dinamismo y la mentalidad vencedora que tiene en estos momentos es que en los próximos años estará en las grandes competiciones seguramente.

