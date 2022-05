Paulinho, exjugador de Liverpool sobre la final de la Champions League: “Va a ser peleado hasta el último silbato”

Sale el nuevo campeón este sábado. Real Madrid y Liverpool se enfrentarán una vez más en la final de UEFA Champions League, los equipos se visten de gala para conseguir el título de la Liga de Campeones en el Stade de France en París, pues dicha sede fue elegida por la UEFA para ser testigo del partidazo del fin de semana.

La final de la UEFA Champions League entre Real Madrid vs. Liverpool está programada para este sábado 28 de mayo a las 14:00 horas (horario peruano) y 21:00 horas (horario español). En nuestro país podrás ver el partido por las pantallas de ESPN para los que cuenten con cable, mientras que ATV transmitirá el partido en señal abierta. Asimismo, si no estás en casa o no tienes ningún TV a la mano, puedes conectarte a la señal streaming de Movistar Plus o Star Plus que estarán conectados desde el Stade de France en París. Adicionalmente, puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de infobae.

Por ende, Infobae, creyó conveniente conversar en exclusiva con el portugués, Paulinho, exjugador de Liverpool, por el año 2016, para que nos analice lo que será la final de la Champons League.

Paulinho, tuviste la oportunidad de formar parte de Liverpool, por ende consideramos que conoces la idiosincrasia de dicho equipo, ¿cómo analizas la final de la Champions League ante Real Madrid?

Pienso que va a ser un gran partido con dos grandes equipos, no hay favorito, ya que cualquiera puede ganar y va a ser peleado hasta el último silbato del partido.

¿Crees que Liverpool tiene las armas para ganarle a Real Madrid?

Creo que si, Liverpool tiene un estilo de juego muy intenso durante todo el partido, presión alta y ataques de gran intensidad y todos los jugadores son de clase mundial

¿A qué se debe el buen momento de Liverpool bajo el mando de Jürgen kloop?

Pienso que es un entrenador muy bueno, su estilo de juego se adecua a un club como Liverpool, un futbol atractivo de alta intensidad en todos los momentos del juego y fue muy inteligente en las contrataciones que ha hecho, puesto que, siempre mejoraran el equipo

Tú estuviste en menores dé Liverpool, ¿cómo fue esa experiencia de estar ahí?, y ¿qué recuerdas?

Muy buenos recuerdos, fue un orgullo para mí vestir esa camiseta durante 3 años. Muchos recuerdos buenos como jugar en Anfield y ser convocado para el primer equipo.

Paulinho jugó tres años en las divisiones menores del Liverpool

En cuanto a la formación, ¿cómo trabaja Liverpool?

Trabajaba muy bien, los jóvenes son tratados de igual forma como los del primer equipo. Todos son muy profesionales y buscan que los jóvenes mejoren para que estén al nivel de los del primer equipo.

¿Tienes contacto con alguien de Liverpool?

Tengo contacto a veces con el asistente técnico de Jürgen kloop, Pepjin. Él fue quien me ha llevado para Liverpool y a veces hablamos.

