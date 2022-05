David Fairclough, exgoleador del Liverpool: “Antes de que Jurgen Klopp llegará era un club en desorden”

Exgoleador del Liverpool: “Antes de que Jurgen Klopp llegará era un club en desorden”

David Fairclough, es un exfutbolista inglés que vistió los colores de Liverpool durante los años 1975- 1983, y pese a no ser un habitual titular, era goleador, puesto que cada vez que ingresaba metía goles haciendo un gran impacto en los rivales. Jugó 98 partidos y anotó 34 goles.

David Fairclough era veloz, hábil en el uno contra uno como Lionel Messi y definía en el área como si fuera Benzema. Con la dorsal ‘12′ influyó muchas veces anotando goles importantes a favor del Liverpool, como aquel recordado ante Everton, el pasado 3 de abril de 1976.

Ahora alejado del fútbol, David Fairclough charla en exclusiva con Infobae y analiza el último duelo de Liverpool, donde disputará el título de la Premier League junto al Manchester City, ya que la diferencia entre ambos es de un punto, y todo puede pasar. A su vez, analiza con nosotros el duelo de la final ante Real Madrid por la Champions League.

¿Cómo analizas el presente del Liverpool antes del partido contra el Real Madrid por la final de la Liga de Campeones?

El Liverpool tiene una muy buena oportunidad, por supuesto, Real Madrid es un equipo superior, no tan fuerte como años anteriores, pero peligroso, todos respetamos los resultados que ya han tenido esta temporada, muestra lo fuertes que pueden ser y son un equipo que no se vence hasta el pitazo final.

¿Cómo debería jugar el Liverpool contra el Real Madrid para ganar la Liga de Campeones?

Liverpool solo tiene una forma de jugar, con un ritmo rápido que cierra a los oponentes en su propia mitad del campo y utiliza la capacidad individual y las fortalezas de Mane, Díaz y Salah.

¿Crees que el Liverpool tiene las armas para ganar el título de la Liga de Campeones?

Definitivamente, con un ataque que ha marcado más goles que cualquier otro equipo de Liverpool del pasado, pueden marcar goles contra cualquier equipo del mundo, como lo han demostrado contra equipos como Manchester City, que junto con Liverpool son los dos mejores equipos del fútbol mundial en este momento.

¿Cómo analizas el trabajo de Jurgen Klopp con el Liverpool?

Increíble, el entrenador más impactante del Liverpool desde Bill Shankly. Antes de que Jurgen Klopp llegará, el Liverpool era un club en desorden en busca de un camino a seguir, se ha reconstruido e impactado de una manera que los fanáticos del Liverpool lo aman y lo aman como ningún entrenador aquí desde Bill Shankly.

El Liverpool está cerca de ganar la Premier League, si no lo consigue¿sería un fracaso?

No, no sería un fracaso, podrían buscar un par de puntos perdidos antes de Navidad, lo cual es decepcionante, pero desde enero la forma de Liverpool ha sido increíble. Y tal vez si el Manchester City cuando jugó contra el Everton no hubiera tenido algo de suerte con las decisiones arbitrales, todo podría haber sido diferente.

De tu carrera en el Liverpool, ¿cuál fue el momento más importante y cuál crees que podría haber terminado mejor?

Fue genial haber ganado el título de liga y la Copa de la UEFA en mi primera temporada, y particularmente especial jugar en la final europea en 1978 en Wembley. Tal vez me hubiera gustado haber jugado más partidos para Liverpool FC, pero no pierdo el sueño al respecto.

¿Cómo analiza el grupo del Mundial Qatar 2022 que le ha tocado a Inglaterra?

En su país cómo es la expectativa de los nuevos talentos que visten la camiseta nacional. Inglaterra espera ganar todos los partidos y cada jugador, ya sea joven o experimentado, se desempeña bien en el día, hay una gran expectativa en nuestros jugadores, y cuando tienen un rendimiento inferior, las críticas son masivas.

