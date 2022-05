SPY X FAMILY manga: ¿Dónde leer capítulos online en español y gratis?

Conoce más sobre el anime y manga de "SPY X FAMILY", la animación favorita de la temporada.

Últimas noticias de anime y manga. Las aventuras de la familia Forger ha logrado conquistar a los fanáticos de las animaciones japonesas, convirtiéndose en una de las favoritas del público, que se mantiene actualizado con el estreno de los capítulos.

Esta primera temporada se basó en la historia del mangaka Tatsuya Endo, quien presentó las misiones y sus personajes en 9 volúmenes. La narración expuesta permite que muchos la consideren como una de las más exitosas de la temporada.

Incluso, por su calificación, “SPY X FAMILY” ha sido incluida en la lista de los mejores animes, junto a “Shingeki no kyojin”, “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” y “One piece”. Si perteneces a ese grupo de fanáticos que prefieren conocer el contexto en el manga y luego en animación, a continuación te explicamos dónde puedes leer los capítulos completos en español online y gratis.

SOBRE SPY X FAMILY

El talentoso espía ‘Twilight’ recibe una nueva misión para lograr recuperar la paz de dos naciones, la cual se ha visto expuesta por un político que tiene acceso a información confidencial. Las indicaciones para este trabajo es formar una familia falsa para poder adentrarse en un prestigioso colegio, donde estudia el hijo del hombre que pone en riesgo a Ostania y Westalis.

Gracias a este pedido, él adopta a Anya, una pequeña con el poder para leer la mente. Para no regresar al orfanato, se compromete a ayudar a su papá para que no fracase en la misión. Finalmente, de casualidad encuentra a Yor, una asesina a sueldo, que se ofrece a cubrir el puesto de madre, pero pidiendo a cambio que él finja ser su pareja para que su hermano no se preocupe por ella.

Personajes: Loid Forger, Anya Forger, Yor Forger, Franky Franklin, Henry Henderson, Donovan Desmond, Damien Desmond, Becky Blackbell, Emile Elman, Ewen Egerberg, Camilla, Millie, Sharon, Dominic, y Sylvia Sherwood.

¿DÓNDE LEER MANGA DE SPY X FAMILY?

Cada aventura que viven pone en riesgo la misión del espía. Aquellos que deseen comenzar a leer la historia en su versión manga, pueden revisar los capítulos disponibles en Manga Plus, disponible en inglés y español.

La plataforma está bajo el control de Shueisha, una empresa que se encarga de las publicaciones de manga en colaboración con los artistas. Además, impulsa a los nuevos talentos.

Este es el anime del momento que ha acumulado un gran número de fanáticos en todo el mundo. Créditos: Crunchyroll.

SPY X FAMILY - ANIME

La animación japonesa se encuentra en emisión, por lo que puedes seguir los capítulos en simultáneo con el estreno en el país asiático. Hasta el momento, estos son los que ya se encuentran disponibles:

Spy X Family cap 1: “Strix”.

Spy X Family cap 2: “Conseguir esposa”.

Spy X Family cap 3: “Entrar en Edén”.

Spy X Family cap 4: “Objetivo: pasar la entrevista”.

Spy X Family cap 5: “El resultado”.

Spy X Family cap 6: “Objetivo: hacer amigos”.

Spy X Family cap 7: “El segundo hijo del objetivo”.

Spy X Family cap 8: “Operación contra el camuflaje de la policía secreta”

Es importante indicar que para Perú, la plataforma Crunchyroll es la oficial para transmitir los capítulos en su plataforma online. Los estrenos son todos los sábados.

