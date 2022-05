Suzume no Tojimari: fecha de estreno, sinopsis y qué se sabe sobre la película de Makoto Shinkai

Últimas noticias de la película "Suzume no Tojimari" de Makoto Shinkai en Infobae Perú. (Captura)

En diciembre del 2021, el director Makoto Shinkai emocionó a su comunidad de seguidores que admirar su trabajo al anunciar el estreno de su nueva película, la cual lleva un título provisional, el cual es “Suzume no Tojimari”, con el que se ha promocionado, pero que podría cambiarse antes de su llegada a las salas de cine.

Por medio de su blog, donde comparte sus pensamientos, indicó que trabajar en este film lo ha hecho pensar mucho, dándose cuenta que trabaja en una “producción difícil”. Y aunque recibe muchos comentarios sobre el lanzamiento en las plataformas de streaming, precisa que la experiencia en el cine no tiene comparación.

“Mientras siga escribiendo una sola palabra o dibujando una línea todos los días durante años, la producción de la película finalmente terminará. Incluso, si no quiero o no puedo hacerlo adecuadamente, escribiré y dibujaré todos los días. La experiencia me dice que al final, eso es todo lo que necesito. Veinte años como cineasta no me han hecho mejor para el cine, pero me han enseñado mucho”, detalló.

La plataforma Crunchyroll, que emite el popular anime “Spy X Family”, compartió la sinopsis de la nueva película del director de “Kimi no na wa”, conocida también como “Your name”.

SUZUME NO TOJIMARI: SINOPSIS

“Es la historia de cómo su protagonista, una chica de 17 años llamada Suzume, alcanza la madurez, mientras recorre Japón con la misión de cerrar puertas que están causando desastres al momento de abrirlas. Su viaje da inicio en un tranquilo pueblo de Kyushu, en la zona suroeste, cuando se encuentra con un joven que le dice: ‘Estoy buscando una puerta’. Este relato, que conectan nuestro pasado con el presente y el futuro, dejará una huella permanente en nuestros corazones ”.

PELÍCULA SUZUME NO TOJIMARI: FECHA DE ESTRENO

Sobre el estreno de la nueva película de Makoto Shinkai se sabe que se realizará el 11 de noviembre de 2022, de acuerdo a la última actualización que compartió JP Anime.

Por medio de un comunicado oficial, la plataforma Crunchyroll informó que han adquirido los derechos para su exhibición en el cine, por lo que, en colaboración con Sony Pictures Entertainment, “Suzume no tajimari” llegará a las salas de cine de Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio, África y algunos destinos de Europa.

Aunque todavía no han dado una fecha exacta, se estima que podría ser en los primeros meses del 2023. Además, los fans del trabajo del director esperan que sea incluida al catálogo.

SOBRE MAKOTO SHINKAI

Nacido el 9 de febrero de 1973, este director, dibujante y animador japonés se ha convertido en un importante referente. Desde cortos hasta películas, él ha demostrado su impecable talento con un estilo singular que caracteriza cada pieza que realiza.

Su carrera no solo ha permanecido en el cine, también se ha encargado de la realización de comerciales, así como animaciones en videojuegos y otros trabajos relacionados al manga y publicación de libros de autor.

La revista Variety incluyó a Makoto Shinkai en la lista de “Los 10 animadores que debes ver”, convirtiéndose en el primer japonés en aparecer en el ránking.

A través de la plataforma Shinkai Works se puede apreciar la lista de exitosas películas que ha realizado el director japonés a lo largo de su carrera, como:

- “Voices of a distant star” (2002)

- “Minna no uta Egao” (2003)

- “The place promised in our early days” (2004)

- “5 centimeters per second” (2007)

- “A gathering of cats” (2007)

- “Children who chase lost voices” (2011)

- “Z Kai crossroads” (2014)

- “Your name” (2016)

- “Weathering with you” (2019)

SUZUME NO TOJIMARI - TRÁILER

El director Makoto Shinkai presenta su nuevo trabajo tras el éxito de "Your name". Créditos: JP anime.

