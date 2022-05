SPY X FAMILY ingresa a la lista de los mejores animes de la historia

El ranking de los mejores animes de la historia ha sido actualizada y se incluye a "SPY X FAMILY", según datos de My Anime List.

Las plataformas de streaming han logrado convertirse en aliadas de los fanáticos del anime, quienes pueden ver las producciones en simultáneo con Japón, país asiático que es potencia en este estilo de animaciones y manga.

En el mes de abril ingresó al catálogo la serie “SPY X FAMILY”, que se ha convertido en una de las favoritas, no solo por la trama, también por el desarrollo de cada uno de los personajes que forman parte de esta creación.

Las aventuras de la familia Forger, liderada por el talentoso espía ‘Twilight’, han logrado capturar al público con sus primeros siete capítulos que forman parte de la temporada 1, los cuales se basaron en los 9 volúmenes publicados.

Su popularidad causó que las base de datos de páginas webs especializadas en anime hagan una actualización en sus listas, ubicando a “SPY X FAMILY” en los primeros lugares. En este punto es importante indicar que las producciones incluidas se basan en calificaciones hechas por los usuarios o vistas/alcance que puedan tener durante su transmisión en directo por televisión.

TOP 10 ANIMES MEJOR CALIFICADOS DE LA HISTORIA

La historia de Tatsuya Endo se ha posicionado como una de las favoritas de la temporada. La calificación de los usuarios que han visto los primeros capítulos permitió que sea incluida en la lista de los mejores animes.

1. Fullmetal Alchemist: Brotherhood (Puntaje: 9.14)

2. Gintama (Puntaje: 9.08)

3. Shingeki no kyojin - temporada 2, parte 2 (Puntaje: 9.08)

4. Steins; Gate (Puntaje: 9.08)

5. SPY X FAMILY (Puntaje: 9.06)

6. Gintama (Puntaje: 9.05)

7. Ginatama: the final (Puntaje: 9.05)

8. Hunter X Hunter (Puntaje: 9.05)

9. Fruits basket: the final (Puntaje: 9.04)

10. Ginga Eiyuu Densetsu (Puntaje: 9.04)

De acuerdo a la información proporcionada por “My anime list”, todas las puntuaciones proporcionadas en la base de datos se calculan como una ponderada.

TOP 10 ANIMES EN EMISIÓN

1. SPY X FAMILY

2. Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic

3. Kingdom - cuarta temporada

4. One Piece

5. Paripi Koumei

6. Holo no Graffiti

7. Summertime Render

8. Komi-san wa, Comyushou desu - segunda temporada

9. Detective Conan

10. Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen - tercera temporada

Si hablamos sobre las últimas noticias de anime en Japón, esta es la lista de los más populares, de acuerdo al ranking presentado por la plataforma Dimora, tomando como referencia los datos proporcionados por Panasonic.

TOP 10 ANIMES MÁS VISTOS EN JAPÓN

1. SPY x FAMILY

2. Kingdom - temporada 4

3. Komi no puede comunicarse - parte 2

4. Shikimori’s Not Just a Cutie (o Kawaii dake ja Nai Shikimori-san)

5. Paripi Kōmei (o Ya Boy Kongming!)

6. The Rising of the Shield Hero - temporada 2

7. The Dawn Of The Witch

8. Kaguya-sama: Love is War

9. Aoashi

10. Aharen-san wa Hakarenai

¿DE QUÉ TRATA SPY X FAMILY?

“En una era en la que las naciones de Ostania y Westalis se encuentran involucradas en un feroz enfrentamiento, la División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, ‘Twilight’, en una misión ultra secreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países. Una familia falsa tendrá que hacer hasta lo imposible para no ser descubiertos, ni mucho menos empeorar la guerra fría”.

SPY X FAMILY: CAPÍTULOS

Spy X Family cap 1: “Strix”.

Spy X Family cap 2: “Conseguir esposa”.

Spy X Family cap 3: “Entrar en Edén”.

Spy X Family cap 4: “Objetivo: pasar la entrevista”.

Spy X Family cap 5: “El resultado”.

Spy X Family cap 6: “Objetivo: hacer amigos”.

Spy X Family cap 7: “El segundo hijo del objetivo”

