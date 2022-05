Magaly Medina, Jean Pierre Puppi y su acalorada pelea por caso de agresión contra la madre de su hijos

Magaly Medina discutió con Jean Pierre Puppi en plena transmisión en vivo. (Foto: Magaly TV La Firme)

Un tenso enfrentamiento se vivió este jueves 26 de mayo en el programa de Magaly Medina. Jean Pierre Puppi, vocalista de la orquesta You Salsa, fue acusado de haber agredido a su expareja luego que esta le pidiera su celular de vuelta. El salsero admitió que sí abofeteó a la madre de sus hijas, pero aseguró que solo fue una “reacción” de su parte, enfureciendo a la periodista de espectáculos.

“Ha sido una reacción porque, obviamente, ella me estaba apretando mis partes íntimas para que le dé el celular. Fue mi error agarrar su celular, lo acepto. (Agarré el celular) porque involucra a mis hijas en esa situación. Yo no puedo permitir que entren personas al lugar donde están mis hijas”, manifestó el cantante en un momento de la entrevista.

Fue en ese momento que la ‘Urraca’ explotó de indignación y le aseguró que no tenía derecho de revisar el celular de su expareja, ya que ella puede rehacer su vida con quien ella así lo desee. Además, él ya mantiene una relación amorosa con Chris Soifer, hermana de la chica reality Michelle Soifer.

“¡Ah! Pobrecito. ¿Error? No tenías por qué revisar, son sus conversaciones privadas, no te debería importar. O sea, tú si puede lucirte porque eres hombre y macho con Chris Soifer, pero ella no puede tener un amigo. No creo que todas las madres de este país sean Melissa Paredes. Ahora la mujer es tu esclava. Eres un celoso patológico”, expresó furiosa.

En febrero de este año, Chris Soifer fue captada besándose con Jean Pierre Puppi. (Foto: Magaly TV La Firme)

Tras ello, cuestionó duramente al salsero por minimizar un hecho de violencia. “Ella tiene la boca rota”, dijo. “Tú tuviste una reacción. Mira los moretones que tiene en la mano. Pero lo que pasa es que tú eres un agresor, eso es agresión. No me digas que es una reacción porque un hombre que no está acostumbrado a golpear antes se muerde la mano antes de alzar la mano contra una mujer”.

En su defensa, Jean Pierre Puppi indicó que trató de contenerse, pero no pudo hacerlo porque su expareja lo empezó a arañar. Aseguró que Dayanna Lavado está buscando hacerlo quedar mal frente a cámaras, reiterando que solo fue “reacción”. Medina no le creyó y, nuevamente, lo tildó de “agresor” frente a cámaras.

LA DENUNCIA POR AGRESIÓN

Según el reportaje que presentó el programa Magaly TV La Firme, los hechos de violencia iniciaron cuando la joven acudió a la casa del cantante de la orquesta de You Salsa. Debido a que se encontraba con sus pequeñas, el salsero le pidió que haga dormir a sus hijas para luego seguir disfrutando de la reunión familiar.

Sin embargo, de acuerdo a la víctima, la intención que tenía Jean Pierre Puppi era pedirle su celular para revisarlo a escondidas, pues deseaba retomar su relación y quería confirmar que no estaba saliendo con nadie. Al descubrir que la mamá de sus hijas tenía una conversación con un amigo, él empieza a insultar para luego agredirla.

“No quería que me le acerque, me dijo ‘tú hablas con otros patas y me dices que estás enamorada’ (...) Yo le dije que no me quiero ilusionar de nuevo contigo”, relató Dayanna al programa, tras lo cual indicó que este le propinó tres golpes como parte del forcejeo.

Asimismo, detalló que no es la primera vez que es golpeada por el salsero, pues cuando se encontraba embarazada de ocho meses, el cantante de You Salsa también tuvo una actitud bastante agresiva con ella cuando le pidió que abandone su casa.

Dayanna Lavado aseguró que el salsero la golpeó luego de pedirle que le devuelva su celular. El cantante niega la agresión y asegura que fue una reacción.