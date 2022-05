IGP: Energía acumulada en la costa de Moquegua y Tacna daría origen a un sismo de magnitud 8

Hernando Tavera señaló que la energía acumulada en la costa de Moquegua y Tacna originaría un sismo de al menos magnitud 8. | VIDEO: Canal N

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), señaló que en la costa de Moquegua y Tacna se ha venido acumulando energía sísmica. Así, se espera que origine un sismo de magnitud 8, por lo menos, en la región sur.

“Ya hemos mencionado, en nuestras investigaciones, que frente a la costa en Moquegua y Tacna hay energía acumulada y tiene que dar origen en algún momento a un sismo de magnitud 8, por lo menos. Eso va a involucrar nuevamente toda la región Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Iquique, por la parte de Chile”, señaló en una entrevista con Canal N.

“Esperemos que no estemos contando las mismas historias que hemos contado en el 2001, cuando ocurrió el sismo en la región sur”, expresó.

Por ello, el presidente ejecutivo del IGP también llamó a toda la población a participar del Simulacro Nacional Multipeligro que se llevará a cabo este 31 de mayo a las 10:00 a.m. Tavera señaló que esta es la única forma en la que la población podrá estar realmente preparada ante algo que indudablemente va a tener que ocurrir: un sismo de fuerte magnitud.

“Este 31 hay un simulacro, una vez más, y una vez más esperamos que la población realmente participe con la responsabilidad con la cual deberíamos participar. Somos un país sísmico y los sismos tienen que ocurrir en cualquier momento”, señaló el especialista.

“(Los sismos) han ocurrido, están ocurriendo y van a seguir corriendo por siempre y eso no lo podemos evitar. No tenemos control sobre la naturaleza. Solo nos queda prepararnos para algo que indudablemente va a tener que ocurrir en el momento”, agregó.

Este 31 de mayo se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro, a las 10:00 a.m. con epicentro en Chorrillos. | Foto: ANDINA/Prensa Presidencia

SISMO EN PUNO

Esta mañana, a las 7:02 a.m., se registró un sismo de 6.9 grados de magnitud en Puno. Hernando Tavera informó que no se han presentado graves daños materiales o a la vida de las personas. Además, precisó que por su gran profundidad, no se sintió de manera fuerte, pero sí en diversas regiones del sur del Perú.

La profundidad del sismo fue de 240 kilómetros, por lo que la sacudida no provocaría mayores daños.

“Hasta el momento, para el nivel de intensidad que se ha percibido en la superficie, por el sacudimiento, no debería generar ningún tipo de daño, mas bien susto de toda la población y la información que tenemos hasta este momento lo confirma. No tenemos información de daños”, aclaró en RPP Noticias.

“Simplemente, el sacudimiento del suelo obviamente es menor a que si el sismo hubiera ocurrido a profundidades más superficiales. Otra característica es que el radio de percepción de este sacudimiento también se incrementa considerablemente. Toda la región sur del Perú ha sido afectada con el sacudimiento producto de este sismo”, señaló.

Sismo de 6.9 en Puno.

De esa forma, el experto señaló que las réplicas que podrían sentirse debido al sismo tampoco serían de gran intensidad. Por ello, hizo un llamado a la calma a la población.

“Siempre van a ocurrir réplicas y, según de lo que ya tengo información, han ocurrido dos réplicas de magnitud 2.5, por ejemplo. Pero por la profundidad, creo que estas réplicas no van a ser percibidas en ningún momento por la población”, expresó.

Por otro lado, explicó que la profundidad del sismo provocó también que el radio de intensidad se extendiera en más de una región. Explicó que los movimientos telúricos con profundidades entre 100 y 200 kilómetros tienen un radio de percepción bastante grande, por ello el sismo se llegó a sentir en regiones del sur, en Bolivia y Chile.

En el país, Tavera informó que en la ciudad de Arequipa se sintió mucho más este sismo, pese a estar ubicada a 348.2 kilómetros del epicentro.

“Prácticamente, la población de la ciudad de Arequipa se ha llevado el mayor susto porque el esparcimiento ha sido muy intenso en esa zona, en esa ciudad”, señaló.

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú señaló que no se han reportado daños materiales hasta el momento. | VIDEO: RPP Noticias

