Ximena Palomino sobre ‘Encintados’: “busca abrir un poco más la mente y el corazón”

Ximena Palomino decidió perseguir sus sueños y dejó la carrera de Comunicaciones en el primer ciclo para enfocarse por completo a la actuación, por ello, estudió artes escénicas en la Universidad Católica y luego ganó una beca en Argentina para seguir capacitándose como actriz en Telefe, donde es un programa que tienen ahí y fue en el año 2018.

No obstante, hace poco retorno a Argentina para seguir formándose como actriz, donde estudió un mes, puesto que no le gusta quedarse y busca capacitarse constantemente en su rubro con teatro clásico.

Ximena Palomino dialogó con Infobae sobre su experiencia en esta nueva comedia romántica, cuyo estreno es el 26 de mayo en todos los cines nacionales y además, rememora su travesía por la actuación

¿Cómo te sentiste de trabajar al lado de Magdyel Ugaz en ‘Encintados’?

Hay una mezcla de emociones muy fuertes, por un lado, mañana (hoy) mismo es el avant premier y ya estoy empezando con la emoción porque sé que muchas personas que yo admiro mucho o he trabajado y que me importan van a estar ahí. Entonces, sé que va a hacer un gran evento y, por otro lado, como dices de trabajar con actores como Magdyel Ugaz, Benjamín y todo el elenco, la verdad es maravilloso. Para mí ha sido una gran oportunidad e imagínate haber esperado casi un año y medio para que se pueda estrenar este proyecto que queremos tanto y genera tanta ilusión.

¿Qué significa para ti formar parte de ‘Encintados’?

Esta película es muy importante en todo sentido, no solo por el trabajo actoral, sino por el tema que se toca, que se visibiliza una realidad que nunca se había mostrado a pantalla grande a nivel comercial de dos mujeres. Por todos lados, tiene mucha riqueza en historia, realidad y es un tema social muy fuerte. Aparte de eso, es mi primer protagónico e imagínate todo lo que significa para mí.

¿'Encintados’ puede marcar un precedente que se hablen más seguido de estos temas?

Creo que se ha esperado tanto tiempo y estamos en un mejor momento para que la sociedad peruana lo reciba. Además, estamos muy a la expectativa de que se va a decir, nosotros queremos que se genere el diálogo, la conversación, que se debata sobre este tema, para que se muestre, que es una realidad que nosotros no estamos tratando de reflejar algo tal como es, sino contar una historia a través de la comedia que pueda jalar la curiosidad y abrir un poco más la mente y el corazón.

¿Cuándo te hablaron sobre tu papel como lo tomaste?

Yo me acuerdo mucho cuando me contaron de la película, me dijeron que la historia principal era de dos chicas, y dije que reto hacer esto como actriz, pero la verdad no le tomé mucha importancia hasta que leí el guion y recuerdo que al leer una página y de pronto culmine todo en cinco minutos, puesto que me gustó tanto, ya que la historia me enganchó y eso es algo que no me voy a olvidar. La historia me conmovió y enganchó. Cuando hice el casting, Gianfranco me contó tomando un café, si no eras tú no sabía quién iba a ser. Luego, tuve el casting con Magdyel y en su casa de ella me dice que vio la conexión que estaba buscando entre Martina y Sofía.

¿De hecho que tener cerca a Magdyel Ugaz fluyó más rápido el trabajo?

Yo no conocía a Magdyel Ugaz, por eso, no te puedo decir que se hizo más fácil el trabajo, porque existe también que conoces a alguien por la televisión, pero no sabes como es. Solo sabes que es una gran actriz, con mucha trayectoria, entonces hay todas esas inseguridades, pero lo principal es la química y la disposición de las personas. Ella es recontra abierta en ese sentido y muy amorosa. Ella aporta mucho en escena y dialoga mucho, ya que eso me hizo sentir una comodidad inmediata y fluyó muy bien y desde ese momento nos llevamos bien. Felizmente muy lindo.

La actriz Ximena Palomino le cuenta a Infobae la experiencia de trabajar con Magdyel Ugaz

De hecho que ‘Encintados’ sea una coproducción argentina, ¿te dará ese salto internacional que todo actor anhela?

Yo estudié en Argentina y he vivido ahí un año. He hecho alguna cosa para Telefe, pero esto significa otra cosa y es como un país que le tengo mucho amor, por lo que significó para mí a nivel actoral. Dar este salto con una coproducción argentina, todo es muy hermoso, tiene la esencia de los dos países.

¿Tus padres imagino que están con mucha expectativa de ver ‘Encintados’?

Mi mamá está orgullosa, porque pese a que yo ya he estado en dos películas que han sido a menor escala, ahora me ve en carteles y dando entrevistas, y se está dando cuenta que esto es bastante más grande y mi papá es un poco chapado a la antigua, que no es que te hablé abiertamente de los temas que se tocan en la película, pero a mí me encanta que a las personas que no quieren hablar mucho de este tema, a través de la comedia llena de amor, van a visibilizar una realidad que existe y se puede hablar. Invito a las personas que tienen la cabeza cerrada a que se den un chance de disfrutar una historia llena de amor. Esperamos abrir de la cabeza de estas personas y que tengan más empatía a nuestro alrededor.

¿Cómo tomaste las críticas de LGTB hacía la película ‘Encintados’?

En realidad, todos estuvimos muy conectados y hablando mucho entre nosotros, con Gianfranco también y era clave decir lo justo y no responder. Lo que vimos que había pasado es que había una sinopsis escrita que no estaba haciendo justicia a la película, que claramente fue un error porque cuando la leímos dijimos que no era la película. Entonces, fue un error de comunicación escrita y lo que hicimos en conjunto fue decir que realmente queríamos contar para que se entienda y no se malinterprete. Por eso, cambiamos la sinopsis y Gianfranco hizo un comunicado. Desde ahí todo bien, pero fue muy importante lo que pasó porque a nosotros nos abrió los ojos de que hay una comunidad expectante y que no quiere sentir que se están burlando de ellos y lo comprendimos muy bien tomando las cosas con cuidado. Estoy segura de que cuando la gente vaya al cine va a entender de que la película va, por otro lado, y tiene todo el amor del mundo.

¿Cómo tomas este presente que tienes en la actuación?

Con mucho agradecimiento, con los brazos abiertos y estoy agradecida. No he querido ver la película en pantalla grande, todos los chicos ya vieron una función, pero yo quiero vivir al cien por ciento, la emoción hoy con toda la gente que va a estar ahí. Estoy a la expectativa de que va a pasar, no pensé que iba a protagonizar una película tan importante y cada día me doy cuenta la magnitud.

¿Qué retos se viene en tu carrera?

‘Encintados’ es mi foco número uno, pero acabo de terminar de grabar ‘Brujas’ que es la continuación de la serie ‘Princesas’ de ProTV, que también es un lindo proyecto que mezcla la realidad con la fantasía y todavía estamos viendo cuando se estrena. Lo que estoy trabajando es en mi internacionalización y buscar nuevos perfiles que no he hecho. ‘Encintados’ es muy relevante porque es una nueva faceta que no me han visto antes y no se lo esperan.

Finalmente, ¿qué nos podrías decir sobre tu personaje en ‘Encintados’?

Mi personaje se llama ‘Martina’ que es una chica que tiene su pareja llamada Sofía y ellas tienen una relación de mucho tiempo y lo que buscan en ese momento de su vida es ser mamás. En realidad mi personaje es la que más anhela ser madre, puesto que tiene una historia personal y familiar, donde ya van a entender por qué es tan fuerte este deseo, pero toma una decisión muy temeraria. Entonces, se mete con un extranjero en Cusco para lograr su objetivo, que es mamá, sin la aprobación de su novia Sofía. Finalmente, esto desencadena una serie de enredos, por lo que el chico se entera y quiere reclamar al hijo. Pasan un montón de cosas divertidas, pero lo que rescato de mi personaje es que se equivoca y no tiene responsabilidad emocional con su pareja y familia, dándose cuenta de que todas sus acciones tienen una consecuencia y que puede alejar a la gente que quiere. Cuando se da cuenta de esto, es un personaje bien humano, y decide tomar las riendas para resolver estos problemas que por su culpa se han dado. Mi personaje enseña que si no tienes el apoyo de la familia y el amor, lo demás queda de lado. Por primera vez, estoy haciendo un personaje que se arriesga a equivocarse a un nivel muy alto y que tiene un aprendizaje y no se queda un personaje plano.

SEGUIR LEYENDO: