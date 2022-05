Día de la toalla: su curioso origen y por qué se celebra cada 25 de mayo

El Día de la Toalla cada día gana más seguidores. Todo en honora la escritor inglés Douglas Adams / (Redes)

Si hoy vas por la calle y de la nada te cruzas con una persona que lleva una toalla en el cuello o en la mano, no te vayas a sorprender. No es que esté buscando un lugar donde ducharse, lo más probable es que esté celebrando el Día de la Toalla. Una celebración que año a año sigue sumando adeptos en todo el mundo.

Los encargados de instaurar esta peculiar celebración han sido los fanáticos del escritor y guionista inglés Douglas Adams, quien es el autor de la serie ‘La guía del autoestopista galáctico’.

En este día, los fans de Adams se colocan una toalla al hombro y la llevan consigo a cualquier lugar que vayan.

¿POR QUÉ UNA TOALLA?

Ocurre que este objeto es uno de los rasgos más característicos de Adams. Y es que según el escritor británico “la toalla es el objeto más útil que el autoestopista intergaláctico puede llevar consigo. Tiene muchos usos prácticos: puedes arroparte con ella para que te dé calor mientras saltas por las lunas de Jaglan Beta o puedes tumbarte sobre ella en la arena brillante de las playas de Santraginus V. Y, por supuesto, puedes secarte con ella si todavía está lo suficientemente limpia” .

Es por eso que su consejo más valioso para sus seguidores ha sido: “nunca vayas a ningún lado sin tu toalla”.

¿DESDE CUÁNDO SE CELEBRA?

Pues Douglas Adams murió un 11 de mayo del 2001 de manera repentina cuando solo tenía 49 años. Cuentan los reportes que el escritor se encontraba en el gimnasio hacia su rutina diario cuando le sobrevino un infarto que resultó siendo fatal.

Y a manera de homenaje, tan solo dos semanas después, sus fanáticos decidieron instaurar la celebración en recuerdo de su trabajo.

‘La Guía del Autoestopista Galáctico’ es una comedia para radio que comenzó a transmitirse por la BBC en 1978. Y de inmediato obtuvo un éxito sin precedente en territorio británico. Debido a esto, Adams publicó una serie de libros con la temática, una serie la televisión, juegos de computadoras y hasta una versión para el cine que fue estrenada en el 2005.

Para cuando murió, la serie de Douglas Adams, había sido vendida en más de quince millones de ejemplares.

Pero antes que el éxito llamara a la puerta de Adams, que ya trabajaba como guionista en la BBC, escribió hasta tres capítulos de la famosa serie Doctor Who. Estos fueron: The Pirate Planet, Shada y City of Death.

¿CÓMO SE CELEBRA EL DÍA DE LA TOALLA?

Además de salir a la calle a pasear, de compras, al trabajo o la escuela con su toalla bien colgada en el cuello, los fans de Douglas Adams usan el hashtag #towelday o #DíaDeLaToalla en sus redes sociales. También suelen subir posts y vídeos celebrando el día, cada uno a su manera, en Facebook, Instagram y cualquier red social.

Pero eso no es todo, pues el ‘Día de la toalla’ tiene su propia página oficial. En ella, los usuarios suelen describir y/u organizar eventos que se realizan ese día.

Algunos optan por decorar la mesa de su lugar de trabajo con una toalla o simplemente acomodarla en el respaldar de tu silla en la escuela. Los limites los pones tú mismo.

Como dato curioso, se suma el homenaje que le rinden en Noruega. Ocurre que la empresa de transporte público Kolumbus regala toallas especiales a todos los clientes que usan sus servicios en este día especial. Y tú, ¿ya saliste a la calle con tu toalla?

SEGUIR LEYENDO