Arley Rodríguez quiere lograr hazaña con Alianza Lima: “Ganando a River Plate quedaríamos en la historia”

El delantero de Alianza Lima hizo doble asistencia el último fin de semana ante Deportivo Municipal. VIDEO: Alianza Lima

Arley Rodríguez es un futbolista comprometido con Alianza Lima que lo deja todo en la cancha cada vez que tiene minutos. El último fin de semana ante Deportivo Municipal probablemente tuvo su mejor partido con los ‘blanquiazules’ y se metió al once de Carlos Bustos para enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores. El colombiano va en busca de la hazaña para cortar esa mala racha histórica.

El exjugador de Atlético Nacional primero contó cómo llegan y lo que espera del compromiso. “Va a ser un partido difícil frente a River Plate, llegamos con toda la motivación, ya que en el torneo local llevamos varios partidos en línea. No nos descuidamos en el Torneo Apertura, que eso es muy importante para nosotros y vamos a llegar a afrontar este partido con toda la seriedad, será lindo, un marco espectacular, como siempre lo tiene el estadio Monumental y una bonita oportunidad para mostrarse”, respondió para el área de comunicación del cuadro ‘íntimo’.

Además, también se refirió a la confianza que le dio el estratega argentino en las últimas jornadas. “El profesor Carlos Bustos me ha dado la confianza, él sabe que siempre estoy preparado de la mejor manera cuando me toque. Cuando me ha tocado estar en el banco también he estado preparado para todos los minutos que se me puedan brindar”, expresó.

Finalmente, se refirió al rival y sus ganas de hacer historia. “Pienso yo que hoy por hoy River Plate es uno de los mejores equipos de Sudamérica, más con Marcelo Gallardo que tiene trabajos de años con ellos, entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes, saber cuándo ir a buscarlo, cuándo esperar y no será un partido más porque ellos se juegan ser el mejor equipo del torneo en tema de puntos y nosotros nos jugamos romper esa mala racha. Ganando, quedaríamos en la historia del club”, sentenció el colombiano.

Alianza Lima y River Plate se enfrentarán este miércoles 25 de mayo desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en Buenos Aires. Los ‘íntimos’ solo pelearán por cortar la mala racha hostórica, mientras que los de la franja pueden quedar como primeros en la tabla general (los mejores en la fase de grupos), pero dependerán de otras derrotas, principalmente de la caída de Palmerias de Brasil.

Los ‘blanquiazles’ suman 28 partidos sin ganar en la Copa Libertadores y no lo logran desde el 2012, cuando vencieron a Nacional de Uruguay en Lima. Esperan romper la racha negativa del club y también de los equipos peruanos en general, que llevan 17 encuentros sin poder vencer entre Universitario de Deportes, Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo.

El colombiano jugó en Atlético Nacional y en el Perú también vistió la camiseta de Carlos A. Mannucci. Foto: Alessio Martínez.

SU MEJOR PARTIDO COMO TITULAR

Aunque no parezca cierto, Arley Rodríguez recién sumó su tercer partido como titular en la temporada. El colombiano fue normalmente la primera pieza de recambio en el esquema de Carlos Bustos, pero ante Deportivo Municipal fue desde el vamos y no lo hizo de gran forma. El delantero asistió en dos ocasiones y fue clave en su recorrido por la banda para la victoria final 3-0 por la fecha 16 de la Liga 1 2022.

Alianza Lima 3-0 Deportivo Municipal: resumen del partido por fecha 15 de Liga 1. (Video: GOLPERU).

RIVER VA CON TODO

Según se pudo ver en los últimos entrenamientos y con información de medios argentinos, el ‘Muñeco’ madaría el siguiente once al estadio Monumental este miércoles: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

SEGUIR LEYENDO: