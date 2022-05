Comisión de Ética del Congreso verá hoy la denuncia contra “Los niños” de Acción Popular

Comisión de ética definirá denuncia contra los congresistas llamados 'Los Niños' de AP.

La Comisión de Ética Parlamentaria tendrá en su agenda de hoy la denuncia de oficio presentada contra seis congresistas del partido Acción Popular que han sido calificados como el grupo de ‘Los niños’. Estos son Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

El pasado 10 de mayo, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control del Parlamento, envió la lista de los mencionados legisladores al grupo de trabajo –presidido por su colega Karol Paredes Fonseca (Acción Popular)– a raíz de las declaraciones de la lobista Karelim López.

Según la colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, los parlamentarios de la lampa y el exministro Juan Silva estaban involucrados en presuntos actos de corrupción que implican contratos millonarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones bajo las órdenes del jefe de Estado, Pedro Castillo.

De acuerdo a López, los congresistas Doroteo, Mori, Flores, Espinoza, López y Vergara apoyaban con sus votos en el Parlamento a cambio de recibir obras para sus regiones.

Por ello, Ventura informó que los legisladores de Acción Popular también serán comprendidos en el informe final del caso Sarratea. “Con un informe final, (los parlamentarios) podrían ir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, declaró.

Todos estos personajes vienen siendo investigados por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, desde el pasado 5 de mayo.

NIEGAN CARGOS

Uno de los señalados de ser parte de ‘Los Niños’ es Elvis Vergara. En una entrevista con Canal N, el vocero de Acción Popular calificó como “delincuente” a Karelim López por tener vínculos con el gobierno de Pedro Castillo.

“No todo lo que dice (Karelim López) probablemente sea falso. Ella ha estado viviendo de hacer negocios con distintos gobiernos y gobernantes, probablemente, no todos totalmente claros. Lobista le dicen de manera decente, pero para mí es una delincuente porque el hecho coludirte con una autoridad para beneficiarte o sacar provecho para uno o para otro es un delito”, dijo.

Por su parte, Raúl Doroteo, otro sindicado por la lobista, agregó en una entrevista con RPP Noticias lo siguiente: “Lamento las declaraciones de esta presunta colaboradora eficaz y que nos involucra y daña nuestra honra. Quiero aprovechar y reafirmar mi posición, yo niego cualquier vínculo, no conozco a Karelim López ni a Bruno Pacheco”.

“Nunca he visitado al Ministro de Transportes (Juan Silva, quien ya renunció) y cuando me lo he encontrado en el Congreso no hemos conversado. Tampoco me he reunido con otro ministro o alguna alta autoridad”, apuntó Doroteo.

¿QUIÉN ES KARELIM LÓPEZ?

Karelim López Arredondo es una empresaria peruana que registra vínculos con varios gobiernos. Empezó a trabajar en el Congreso (2003-2004), donde se relacionó con representantes de distintos partidos. Es amiga del exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. En diciembre de 2021, el Ministerio Público inició una investigación contra López por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible en el caso Puente Tarata III.

