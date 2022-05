Retiro AFP 2022: promulgación, reacciones, recomendaciones y cómo obtener mis ahorros tras norma firmada por Pedro Castillo

Los peruanos ya pueden contar con los ahorros de sus AFP tras la norma promulgada el último sábado por Pedro Castillo. Tras la aprobación del Congreso, se determinó que los inscritos pueden retirar hasta 18 400 soles de sus aportaciones mensuales.

La representación nacional apoyó esta propuesta por 107 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. La titular de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, indicó que el retiro de hasta cuatro UIT no afectará la economía y que beneficiará a más de 8 millones de personas que se encuentran en el sistema privado de pensiones.

“Con esta medida se pretende aliviar la economía familiar de miles de afiliados por la pandemia de la covid-19, logrando que se incremente el consumo en la economía nacional”, manifestó.

¿QUIÉNES VOTARON EN CONTRA?

El Poder Legislativo dio el visto bueno a esta iniciativa. Sin embargo, los congresistas que se opusieron al nuevo retiro de hasta 4 UIT del fondo de ahorros de la AFP fueron en su mayoría de la bancada de Avanza País y son los siguientes:

- Rosselli Amuruz (Avanza País)

- Alejandro Cavero (Avanza País)

- Diana Gonzales (Avanza País)

- Adriana Tudela (Avanza País)

- Williams Zapata (Avanza País)

- Edward Málaga (No agrupado)

- Roberto Chiabra (Alianza Para el Progreso)

- Gladys Echaiz (Alianza Para el Progreso)

REACCIONES ANTE EL RETIRO DE LA AFP

Carmen Omonte:

La excongresista se pronunció al conocer que se aprobó el retiro de la AFP. Ante esto la exparlamentaria, sostuvo que está muy insatisfecha con el accionar de algunas bancadas del Congreso, ya que asegura que esta disposición adelantada del dinero de la jubilación tarde o temprano traerá grandes desavenencias al país, sobre todo para los adultos mayores que se quedarán si una “pensión digna”.

“No hay la garantía de una pensión mínima. Desde un inicio no se fue transparente y no se dijo a la gente ‘mejor quédate al sistema público de pensiones porque aquí sólo vamos a poder ofrecer pensiones interesantes, valiosas, dignas a los que tienen un nivel de ingresos muy alto’, que es el 1% de los afiliados al sistema privado de pensiones actual”, expresó para RPP Noticias.

“La mayoría está condenada, por la fórmula en cómo maneja las AFP los recursos y los altísimos costos, a no tener las pensiones que creíamos que íbamos a tener, aún así estemos 20 años en planilla. Eso ya implica un fracaso, y si añadimos la informalidad del país, que no haya cultura previsional, la pandemia, etc. El sistema ha colapsado y eso es una realidad que debemos afrontar”, añadió.

Betssy Chávez:

La ministra de Trabajo se pronunció tras la promulgación del retiro de AFP y exhortó a la población a hacer un buen uso del dinero y no gastarlo en cosas “banales”.

“Llamamos a la ciudadanía a que asuma esta liquidez de manera responsable. No se vayan a comprar sus TV’s, laptops o ropa... no gastemos el dinero en banalidades sino que realmente pueda reactivar la economía de las familias”, indicó Betssy Chávez a la prensa.

Betssy Chávez también mencionó que son alrededor de 8 millones de personas las que se encuentran afiliadas al fondos privados de pensiones, pese a ello, la norma aprobada podría beneficiar hasta 5 millones.

“Recordemos que no todos tienen 4 UIT, algunos solo tienen 1 UIT. La norma nos indica que en junio se podría hacer el desembolso de 1 UIT, el segundo en agosto, y las dos últimas en setiembre”, agregó.

Betssy Chávez sobre moción de censura de Fuerza Popular: “Ellos tienen previsto pedir mi cabeza”

¿CÓMO SERÍA EL RETIRO DE LA AFP?

Según el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, se puede entender que el retiro se realizaría dentro de dos meses, con base en la experiencia vivida con los retiros anteriores.

Los pasos a seguir serían los siguientes:

1. La ley se estaría publicando en el Diario Oficial El Peruano aproximadamente el lunes 23 de mayo.

2. La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) reglamenta la ley. El plazo para hacer esto es de 15 días como máximo, pero lo más probable es que se haga en una semana, aproximadamente el lunes 30 de mayo.

3. El reglamento especifica a partir de cuándo se iniciarán las solicitudes del retiro de dinero, para lo cual es importante otorgar un plazo razonable a las AFP para que implementen el procedimiento y establezcan un cronograma. Según el experto, esto podría concretarse aproximadamente en 15 días calendarios.

4. Luego de esto, los afiliados ya pueden presentar la solicitud de retiro de fondos de sus cuentas personales; lo cual podría darse a partir del 15 de junio, aproximadamente.

5. De esta forma, el primer retiro (de hasta 1 UIT) se estaría realizando a los 30 días calendario de haber presentado la solicitud. Considerando la fecha anterior, esto sucedería a partir del 15 de julio, aproximadamente.

RECOMENDACIONES

1) Actualmente de los 7 millones de afiliados de las AFP, 3.6 millones de personas, más del 50% cuenta con saldo 0. El restante de afiliados en su gran mayoría tienen menos de S/ 100 mil soles en ahorros y muy pocos, cerca del 100 mil personas tiene saldos mayores a 200 mil soles. Por tanto, para la mayoría probablemente la pensión que conseguirán en su retiro será muy baja.

2) Si una persona tiene deudas costosas, podría justificar el retiro del fondo de AFP y destinarlo para pagar lo que en ese momento se necesita. Si son deudas mínimas, que pueden cubrirse con el sueldo mensual de trabajo que se percibe, es mejor mantener la AFP.

Si se decide retirar la AFP, lo ideal será invertirlo, pues se debe tener en cuenta que siempre estuvo destinado como un ahorro a futuro para el retiro. En ese sentido, será importante buscar inversiones con rentabilidad mayor a los 4%,8 y 10% que se obtienen dependiendo del fondo en el que el usuario se encuentra en la AFP (fondos 1,2 y 3).

4) Si se retira el fondo, por ninguna razón lo destine a gasto. Por ejemplo, un mal uso sería retirar el dinero para realizar la compra de un televisor con motivo del próximo mundial de fútbol u algún otro gasto impulsivo. Priorizar que este fondo es para una jubilación, entonces debe cuidarse para poder vivir a futuro. Por eso deberá rentabilizarlo y las ganancias reinvertirlas.

5) Si se retira el dinero, se pueden buscar fondos de inversión paralelos o adicionales donde el dinero siga trabajando y gane intereses. Por ejemplo, sociedades agentes de bolsa, empresas de seguro que ofrecen inversiones en portafolios y el usuario brinda la autorización para invertir el dinero.

