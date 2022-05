Ley de Retiro AFP 2022 se promulgó: ¿es recomendable ahorrar en dólares?

Imagen de archivo del retrato de Benjamin Franklin en un billete de 100 dólares fotografiado en la casa de cambio Interbank Inc. en Tokio, Japón. 9 septiembre 2010. REUTERS/Yuriko Nakao

Este viernes, el Ejecutivo promulgó la ley de retiro de AFP que permite a los afiliados al sistema privado de pensiones poder disponer de hasta 4 UIT o el equivalente a 18,400 soles. Muchos peruanos tienen la opción de contar con esta cantidad de dinero, pero deben pensar cuidadosamente en qué lo destinarán. ¿Es una buena idea cambiarlo a dólares?

Nathaly Castañeda, CEO de la casa de divisas digital Cambia FX, estima que más de la mitad de afiliados retirará su AFP y se resguardarán en dólares para la compra de algún activo. “Hay una correlación positiva, porque cada vez que hay un retiro de AFP las personas buscan resguardar sus ahorros en dólares” , afirma.

Anota que con esta ley recién promulgada, sumando todos los retiros ascendería a un monto superior a 80 mil soles. Por ello, resalta que se debe tener un propósito y un objetivo claro de qué es lo que se va a hacer con dichos fondos, y no sacarlos por sacar.

¿Es un buen momento para cambiar dólares? La experta explica que actualmente el tipo de cambio ya se sacó el efecto político y ahora se rige por el comportamiento mismo de la divisa. De acuerdo a un reciente análisis, el punto mínimo que podría llegar es hasta S/ 3.60. Y este viernes marcó en S/ 3.73.

“El efecto político que tenía mayor ponderación que las demás variables ya ha sido asimilado por el mercado. Solo queda ver cómo será el comportamiento del dólar. Ahora estamos siguiendo las tendencias de afuera. Pueden haber picos, pero ya tenemos una tendencia establecida donde el punto mínimo es S/ 3.60 y el margen superior es 3.80. Es un buen momento para comprar en comparación con los meses anteriores”, explica Castañeda.

¿COMPRAR ACTIVOS EN DÓLARES?

Se sabe que más de 4 millones de afiliados tendrían ya sus cuentas en cero. Esto lleva a reflexionar sobre la importancia de destinar el fondo de jubilación o previsional en algo que genere mayor rentabilidad.

La especialista refiere que una opción es ponerlo en un fondo de depósito de alguna financiera o una caja municipal que otorgue una tasa superior al 6 % o 7 %, donde el capital incremente de manera constante y que no tenga volatilidad .

Podría pensarse en la inversión de un terreno que va a generar una plusvalía. Si el terreno se compra en dólares, se puede aprovechar que el tipo de cambio ha caído. Asimismo, si es para completar la compra de un departamento o una casa, y va a ser un activo, esa transacción tiene lógica.

En otro ejemplo, señala: “Si mi capital de trabajo es un vehículo o lo uso para hacer un negocio que me permita la compra de un vehículo, sería bueno invertir la AFP. Pero si es un vehículo para mi uso personal, ese camino no sería correcto ”.

¿Qué pasa si quiero usar el retiro AFP para pagar deudas? La experta considera que se debe tener en cuenta si esas deudas han sido destinadas para consumo, o para una inversión o para un gasto necesario y urgente. Se debe hacer una clasificación.

“Otro es ver qué tasa de interés tienen estos préstamos, de repente tienen buenas tasas, y si es pagable, no voy a ver sacrificada mi AFP para pagar una deuda de ahora. Hay que evaluar qué tasas de interés tiene este préstamo. No puedo estar matando deudas de corto plazo o por consumo interno. No es recomendable”, precisa.

