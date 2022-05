J- King y Maximan: “Nosotros venimos de una época donde si no hacías un clásico que durara no ibas a estar en la música”

J- King y Maximan: “Nosotros venimos de una época donde si no hacías un clásico que durará no ibas a estar en la música”

J King y Maximan, también conocidos como Los Rastrilleros y Los SuperHéroes, son un dúo de reggaeton muy conocido por interpretar canciones exitosas como: “Sr. Juez”, “Estrellita”, “Cuando, Cuando Es?”, “La noche está de fiesta”, por mencionar algunas. Justamente, a horas de lanzar su homenaje a Perú, llamado “Live Callao”, un país que según nos cuenta cada vez que han venido los han tratado con cariño, respeto y mucha euforia.

Justamente, Infobae tuvo la oportunidad de charlar con el dúo portorriqueño J- King y Maximan y nos contaron sobre sus inicios y los proyectos musicales venideros que se vienen para alegría de sus fanáticos.

¿Cómo los ha recibido Perú, luego de convivir con una pandemia que ha sido difícil para todos?

Maximan: Inclusive antes que comience una fecha, nosotros teníamos una fecha por acá en Perú que no pudimos cumplir con ella, porque obviamente cerró todo el país por la pandemia del covid-19, pero siempre contento de venir acá y sentir el recibimiento de la gente, que es algo muy bonito hacia nosotros. Como siempre, las personas muy eufóricas y el público peruano siempre ha sido exigente, puesto que quieren que les cantes en vivo y con nosotros siempre han sido muy buenos.

J-King: Hemos venido desde hace 10 años, desde que salió San Judas City y gracias a papá Dios siempre ha sido el mismo cariño y amor. por eso, estamos bien contentos.

¿Se imaginaron tener tanto éxito con sus canciones “Sr Juez”, “Estrellita” y “Cuando, Cuando Es?”?

Maximan: Para nosotros es un placer poder haber sacado esos temas de hace tanto tiempo y que haya trascendido por generaciones y que sigan disfrutando de nuestra música, a nosotros nos llena de mucho orgullo, la verdad que sí.

Puerto Rico, una tierra de talentos, ¿cuál ha sido la clave para hacer hits y que pase en diferentes generaciones?

J-King: Nosotros venimos de una época donde si no hacías un clásico que durará toda la generación no ibas a estar en la música. Era un tiempo donde Tego Calderón, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel se tiraban unos hits y pusieron una barrera muy alta. Nosotros aprendimos de esa gente que si no eran temas trascendentales que duraran para toda la vida, no podíamos entrar al género. Entonces, nos dedicamos a crear esos temas con esa intención de que duraran para siempre y se quedaran en la mente de los fans. Hoy día se hace la música más rápida, la nueva generación quiere las cosas ahora y más música de contenido, los temas no duran casi nada. Yo creo que en algún momento podemos volver a esos momentos y meterle ese énfasis.

Su nuevo trabajo se llama “Live al Callao”, ¿qué expectativas hay?

J-King: Es nuestro nuevo disco. Es el disco de J-King y Maximan, “Live al Callao”, un disco hecho para la gente de Perú y el mundo entero, que se hizo en tu país, en el Callao. Es un disco de 26 temas en vivo completamente inéditos, es que nunca había salido en un disco en vivo y van a salir a la medianoche en tus plataformas favoritas como Spotify, Diesser, Youtube, Apple Music.

Maximan: Es como dice el compañero, es un recopilado de todos los éxitos que tenemos desde un comienzo hasta hoy, completamente en vivo. En las mezclas están DJ Warner y Dj Peligro. Los visuales lo grabamos en el Callao con la gente que estamos muy contentos por el recibimiento, dibujaron nuestras caras y agradecidos con el público por el apoyo.

Imagino que el nombre es por el recibimiento del público peruano con su música

J-King: Nosotros nunca le hemos dedicado a un país, una producción o un disco y como tuvo tanta acogida por San Judas City decidimos hacer este live que dura 31 minutos.

Maximan: Este tiene mucho más contenido y lo hicimos pensando en una secuela de San Judas City y lo hicimos con mucho cariño para nuestro público de Perú.

¿Cuál ha sido la clave para que J-King y Maximan sigan vigente?

J-King: Trabajando mucho, haciendo mucha música nueva, juntando con chicos jóvenes que están creciendo y nos ayudan a refrescar nuestro oído y letra. Yo creo que reconociendo que tú no puedes solo, es la mejor manera en llegar a ser grande.

Maximan: Hay que acoplarse a los cambios, nosotros somos de otra generación, venimos de una generación donde los temas duran mucho más tiempo y se le daba más tiempo para promocionar las canciones. Como dice el compañero, las canciones trascendían y las generaciones de hoy quieren temas nuevos cada semana y hay que acoplarse. No creer que ya tuvimos ese éxito, hay que seguir buscando y llegar a otro público tocando otro género sin dejar de ser nosotros.

¿Qué les ha dado la música?

Maximan: La música me ha dado todo, comida para nuestra familia, nos ha puesto en lugares que nosotros nunca pensamos que pudiéramos estar. Hemos conocido diferentes culturas y el cariño de público que no te conoce y cuando tú llegas te quiere y quiere saber de ti, Eso para nosotros es bien impactante y siempre hemos sido bien accesible al público.

¿Ya están trabajando en nuevas canciones?

J-King: Se vienen nuevas cosas que estamos trabajando, ya que estamos concentrados en ese reggaetón que no se está haciendo, pero si está la carta abierta para hacer temas comerciales.

¿Qué tanto les complicó la pandemia?

Maximan: Nosotros somos de una generación donde los fuertes son los shows y cuando nos encontramos con este panorama. Tuvimos que inventar un par de cosas como monetizar en las plataformas, pero hay que acoplarse y hay que estar en lo que la gente busca sin dejar de ser nosotros. Estuvimos casi dos años y medio sin hacer show y fue como un balde de agua fría.

¿Qué le dirías a la nueva generación que anhela ser como ustedes?

J-King: Que hay que tener paciencia, que la música no se hace de un día para otro y que hay que ser paciente. Recordar que si hoy hiciste un éxito y mañana tienes que hacer otro.

Maximan: No te puedes reconfortar del éxito de un tema, tienes que seguir buscando el próximo. No pensando en sobrepasar el anterior, sino pensando en hacer buena música y crear cosas que trasciendan.

¿Qué próximo show tienen?

J-King: Tenemos unos compromisos en Puerto Rico, luego regresamos a Perú y después vamos a Estados Unidos en julio., en Austin y Texas.

Maximan: Ahora mismo no estamos creyendo en hacer un disco completo, sino en sacar temas por sencillo.

¿Qué retos tienen en la música?

J-King: Yo espero que seamos el mejor duo del género en nombre de Dios, no lo digo por arrogancia, lo digo porque tengo mucha fe en el proyecto y en lo que podemos hacer, de lo que somos capaces y siento que nosotros llegando a nuestro mejor momento, se nos hizo un alto. Y ese gran momento nunca se dio y pienso que J-King y Maximan pudieron ser más grandes de lo que fueron y eso se va a dar ahora.

Maximan: Tenemos mucho para dar todavía

¿Con qué cantante les gustaría hacer un feat?

J-King: Con Bad Bunny y con Don Omar

¿Pero hay algún acercamiento con ellos?

Maximan: Con Bad Bunny hicimos el acercamiento con Noha y Don Omar habla mucho J-King y siempre ha habido la voluntad, pero por las agendas no se ha concretado. Eso sería una ayuda inmensa para nuestra carrera.

Finalmente, ¿algo que le quieran decir a sus fanáticos?

J-King: A las 12 de la noche, todo el mundo vaya a su plataforma favorita para oír lo nuevo de J-King y Maximan “Live Al Callao”, ya que puedes buscarlo en YouTube, Spotify, Apple Music y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como “YosoyJking” y “Maximan”.

Maximan: Suscríbanse a nuestro canal de YouTube que es nuevo, porque nos hackearon el anterior y no pudimos recuperarlo. Así que pueden suscribirse y ahí tendran temas visuales de lo que va a ser “Live al Callao”.

SEGUIR LEYENDO: