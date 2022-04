San Martín de Porres: personas secuestraron a una familia e intentaron desalojarlos de su vivienda

Dos delincuentes huyeron de la escena con los documentos de identidad de la familia y posesiones valiosas. | Foto: Buenos Días Perú (Captura)

Una familia vivió el peor momento de sus vidas esta madrugada, cuando ocho sujetos ingresaron de forma violenta a su vivienda, en San Martín de Porres. La Policía encontró a los delincuentes en flagrancia, luego de haber golpeado y amordazado al padre.

Se informó que el intento de secuestro había sido propiciado por siete hombres y una mujer, quienes llegaron e infundieron el terror en los padres y sus tres pequeños. Según relataron, los policías estaban patrullando la zona cuando vieron una situación sospechosa en el lugar.

Sin embargo, según relató el padre, al no saber quiénes eran familiares y quienes eran los delincuentes, dos sujetos lograron burlar la seguridad de los oficiales y escaparon de la escena.

MOMENTOS DE TERROR

Según relata la madre de familia, cuando ingresaron estas personas desconocidas a su hogar, ella gritó por ayuda. Subió al segundo piso y gritó por la ventana, pero llegó uno de los sujetos y la amenazó de muerte. Luego, la sujetó fuerte y empezó a tocarla de forma indebida, algo que sus tres hijos vieron, por lo que empezaron a gritar.

“Así me tuvieron en el cuarto y me amenazaron. Me decían ‘cállate la boca, cállate la boca’ y me decían palabras soeces”, contó a Buenos Días Perú.

También contó que la mujer que acompañaba a los delincuentes parecía dirigirlos. Ella gritó que saquen todas sus pertenencias y mandó a que les quitaran sus celulares. De esta forma, logró reconocerla, ya que tienen una disputa por la vivienda; sin embargo, negó que sean familia.

“Ella quiere hacerse la dueña de la casa, la cual no es la verdad. Yo tengo papeles, tengo todo en regla, porque mi padre es el heredero. Por eso mi familia está a mi favor”, aseguró

Pero en el primer piso ocurría una escena completamente diferente. En este lugar los delincuentes golpearon, maniataron y ataron a su esposo, quien luego tuvo que ser liberado por la Policía.

“Me golpearon para que yo no pida auxilio, en un momento me comenzaron a asfixiar. Yo no podía poner resistencia porque eran varias personas y no sabía si tenían armas de fuego. Sí les vi armas punzocortantes, me lo mostraron. Yo estaba con los ojos vendados. Cuando llegan los efectivos me encuentran de esa manera”, contó el padre de familia.

SE LLEVARON PERTENENCIAS Y OBJETOS DE VALOR

“Se llevaron celulares, relojes, (joyas) de oro y plata. Teníamos dinero 13 mil soles en efectivo y se lo han llevado. También las laptops de mis hijos, con las que hacen sus tareas, un montón de cosas”, detalló el señor.

También contaron que los sujetos ya habían logrado sacar algunas de las pertenencias de la familia fuera del inmueble, como si se tratara de un desalojo. Sacaron televisores de 55 pulgadas, los cuales se rompieron al ser tirados al piso, computadoras e indumentaria de trabajo del padre, quien es entrenador deportivo.

“Yo le pido a las autoridades, al fiscal, a las personas que están involucradas en esto, que por favor actúen. Porque estos personajes, en el segundo piso, cuando les han hecho la declaración, me han amenazado. Se han llevado mi DNI, mis licencias, el DNI de mis menores”, expresó indignado.

La familia teme por su vida porque los delincuentes lo amenazaron de muerte y se llevaron sus documentos de identidad. | VIDEO: Buenos Días Perú

