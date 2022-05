Asbanc advirtió filtración de datos personales de ciudadanos en entidades del Estado

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) advirtió que existe una “brecha de seguridad” en las entidades del Estado, lo cual está poniendo en riesgo la información personales de los ciudadanos en las redes sociales. La institución le envió una carta al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para informarle de lo ocurrido.

“Nuestro gremio tomó conocimiento de la comercialización de información altamente sensible que compromete los datos personales de un número considerable de personas y que, al estar disponible en redes sociales, pone en riesgo el desarrollo de transacciones seguras”, señaló la institución en la carta enviada el martes.

Asbanc precisó que la información que se está poniendo en riesgo incluye los nombres, direcciones, documentos de identidad, datos de familiares, bienes, saldo deudor, huellas digitales, entre otros aspectos. Todos estos podrían llegar a ser usados por estafadores. Por ello, esta deficiencia en el sistema pone en peligro el desarrollo de las operaciones financieras que se realizan en el país y compromete el patrimonio de todos los peruanos.

Según el gremio, esta brecha de seguridad ya se había comentado al Gobierno el pasado 28 de abril, en reuniones con las autoridades del Estado.

La entidad reconoció no conocer el origen de la filtración de estos datos, pero afirmó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la entidad encargada de realizar las investigaciones para detener la divulgación de información.

“Ante tan grave situación, consideramos imperativa la adopción de una serie de medidas inmediatas orientadas a salvaguardar la seguridad de las transacciones y sobre todo el patrimonio de todos los peruanos. Por ello sugerimos informar a la ciudadanía sobre el evento comentado, estableciendo protocolos de comunicación ad hoc para evitar generar alarma”, indicó Asbanc.

Fuente: Exitosa Noticias

¿CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE UNA ESTAFA?

La Asociación de Bancos del Perú señala a los usuarios que tengan cuidado con las llamadas o mensajes que reciban para cobrar de manera ‘más rápida’ los bonos del Gobierno, que les aseguren una transacción financiera retenida, o que les digan que les ayudarán a cobrar un premio.

También recuerdan que no deben dar datos secretos a terceros como el número de tarjeta, número del código de seguridad o CVV de tu tarjeta, fecha de vencimiento de ella o el token físico.

Aquí otros consejos para cuidarse de estafas bancarias:

1) Es mejor tener la opción de compras por internet deshabilitada, solo activarlas por banca móvil o por llamada en el momento en el que se va a realizar el pago. Una vez hayan hecho el pago, vuélvanla a desactivar.

2) Procurar no perder de vista la tarjeta, ya que los delincuentes pueden hacer “cambiazos” en cajeros, agentes, taxis o cualquier establecimiento. Nunca entreguen su tarjeta fácilmente para realizar operaciones. Si existe la posibilidad de pedir POS móvil, háganlo; o ustedes mismos coloquen la tarjeta en los agentes y taxis. Se recomienda memorizar los últimos 4 dígitos de las tarjetas antes de entregarlas al realizar una compra.

3) Es muy importante proteger el código CVV. Este número es el que necesitan los delincuentes para hacer fraudes por internet. Solo se necesitan datos externos de una tarjeta para comprar por páginas web o apps y este código es sumamente importante. Se puede memorizar el número y colocar un sticker.

4) Pagar un seguro de protección en las tarjetas no necesariamente significa que estas cubran todos los tipos de robo o fraude. Los bancos no cubren todos los casos de fraudes por internet; la mayoría, pero no el total.

5) Al recibir mensajes SMS, correos o mensajes de WhatsApp con links que son supuestamente enviados por el banco, compañía de telefonía u otra empresa, hay que llamar directamente a la entidad para corroborar. Los bancos suelen avisar de operaciones sospechosas, pero no mandan links.

Si por algún motivo ingresaste al link y luego el celular se pone en blanco o no te permite ingresar a tu banca móvil, llama al banco y pregunta por los movimientos.

6) Al ser víctima de todo, la primera prioridad debe ser llamar al banco para bloquear todas las tarjetas, así sea una de débito y tengas la de crédito. Los delincuentes ven la forma de descargar el dinero de la tarjeta de crédito a la de débito y usan toda la línea de crédito.

- Tras el robo de un celular también se debe llamar a desafiliar la banca móvil y aplicativo Plin, Yape o Tunki. Al momento de cambiar de celular hay que hacer lo mismo, sobre todo si se va a obsequiar o vender el celular.

7) Al comprar juegos por Google también se pueden cometer fraudes. Así que hay que revisar constantemente los movimientos bancarios.

