Padres de Solsiret Rodríguez: “No es justo tanta impunidad, nos sentimos más burlados por la justicia”

Los padres de Solsiret Rodríguez siguen en su lucha por encontrar justicia para su hija, asesinada en el 2016 por Andrea Aguirre y Kevin Villanueva. Carlos Rodríguez y Rosario Aybar hicieron un llamado a las autoridades y pidieron que no liberen a los culpables de la muerte de la activista, quienes en las próximas horas poderían salir tras cumplirse el plazo de prisión preventiva.

El juez Roberto Sucno Jara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, fue el encargado de dar la orden de que los acusados de feminicidio de Solsiret sean puestos en libertad siempre y cuando paguen la caución de S/60 mil y cumplir reglas de conducta.

Para los padres de la joven asesinada esta medida no garantiza que no se fuguen. “Nos costó encontrar a nuestra hija y solo hallamos a una parte de ella. Ahora salen libres, no es justo tanta impunidad desde el día que desapareció mi hija. Nos sentimos más indignados y más burlador por la justicia”, dijeron al diario El Comercio.

La abogada de Flora Tristan y representante de la familia, Edith Aiquipa, indicó que ahora solo queda esperar el fin del proceso, que se encuentra en la etapa de juicio oral con audiencias programadas hasta junio. Indicó que con la liberación de los asesinos “no solo hay riesgo de fuga, también que perturben la investigación”.

Don Carlos Rodríguez dijo a RPP Noticias que no van a descansar en la búsqueda de esa justicia que su hija merece. “Es bien difícil que en el Perú exista justicia, que podamos tener algo, pero vamos a buscar esa justicia que no hemos podido encontrar, vamos a seguir tocando puertas como lo hemos estado haciendo desde un inicio”, se lamentó Carlos Rodríguez.

En tanto, Rosario Aybar manifestó que desde el día que Andrea Aguirre y Kevin Villanueva fueron internados en un penal exigió a la Fiscalía acelerar el caso de su hija debido a la “lentitud con que avanzaba el proceso de investigación para la acusación”, la cual también fue afectada por la pandemia, y para evitar la culminación de detención preventiva.

“Nosotros, los padres, nos sentimos humillados, burlados por el Poder Judicial y esto lo venimos pasando desde el 23 de agosto del 2016 hasta el día de hoy. Seguimos en lo mismo. Encontramos una parte de los restos de mi hija y hay dos asesinos. Una asesina confesa y el otro, su cómplice”, expresó la madre el martes por la noche en entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP Noticias.

OCMA INVESTIGA

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que realizó una ‘visita extraordinaria’ en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao al considerar que, posiblemente, han cometido hechos irregulares en este caso.

La OCMA a través de un comunicado indicó que está en la tarea de recolectar “elementos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos denunciados en medios periodísticos sobre una probable liberación irregular”.

“El equipo contralor comisionado viene verificando, además, el cumplimiento de los deberes y obligaciones del juez a cargo, así como del personal que labora en el citado órgano jurisdiccional de la Corte del Callao”, señaló la OCMA en sus redes sociales.

“La OCMA, en caso que detecte indicios de presuntas irregularidades funcionales, de acuerdo a sus prerrogativas, tomará las acciones correspondientes”, agregó.

