César Acuña obtuvo menos votos que los blancos y nulos pese a ser precandidato único en La libertad

César Acuña. |

César Acuña Peralta, líder del partido Alianza Para el Progreso, participó de las Elecciones Internas 2022 como precandidato a la presidencia regional de La Libertad, sin embargo, pese a ser la única opción, obtuvo menos votos que los blancos y nulos.

En los comicios desarrollados el domingo 15 de mayo, las afiliadas y afiliados de APP, que debían elegir al candidato que postularía a la presidencia regional de la La Libertad en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre de este año, no le dieron el respaldo mayoritario a su propio líder, lo que corroboraría el desgaste que han sufrido Acuña Peralta.

RESULTADOS DE APP EN LA LIBERTAD

De acuerdo a los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99.048 de actas procesadas, la Lista N° 1 (lista única) de César Acuña, obtuvo 5 431 votos (48 %); mientras que las votos blancos y nulos sumaron 5 862 (50 %).

Pese a ello, el fundador de APP ganó la elección interna, al ser el único postulante que se presentó. Además, la participación de los afiliados en esa agrupación fue baja, ya que solo el 22.67% del total de militantes habilitados acudieron a votar.

Onpe

“Acuña ya ha tenido cargos de elección y es una persona que creo que ha cumplido su ciclo. Ahorita desgasta al partido porque electoralmente el último problema que ha habido con lo de la tesis del presidente (Pedro Castillo) y la primera dama (Lilia Paredes) ha generado una situación complicada no solamente para la credibilidad de él como líder político, también el partido se ve afectado (…) Me parece que tendría que evaluar su retiro de la política, pero dejando un legado. Creo que es un legado importante, cualquiera no crea un partido político, no crea una universidad y ostenta cargos importantes”, dijo al diario Correo, el especialista en derecho electoral José Tello Alfaro.

ELECCIONES INTERNAS CON POCA ASISTENCIA

Durante las elecciones internas realizadas el domingo pasado hubo mucha inasistencia de afiliados de las organizaciones políticas, informó el especialista del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Alonso Encarnación.

“Los resultados de participación no han sido tan favorables para las organizaciones políticas, hubo mucha inasistencia de afiliados tanto para conformar las mesas como para ejercer su derecho al voto. En algunas organizaciones políticas, la participación fue de 10% de afiliados”, declaró a Canal N.

Además, aclaró que esta inasistencia no perjudica de ninguna forma los resultados de las elecciones internas, y consideró prudente esperar los reportes de la ONPE.

“De acuerdo al cronograma, se debe esperar hasta el 7 de junio para que la ONPE emita los resultados finales y, en base a ellos, las organizaciones políticas tienen hasta el 14 de junio para presentar sus fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales”, agregó.

El JNE fiscalizó el proceso de comicios internos |

ELECCIÓN POR DELEGADOS

Por otro lado, este domingo 22 de mayo 88 organizaciones políticas definirán a sus candidatos a las elecciones regionales y locales del 2 de octubre del 2022, a través de sus delegados.

Se trata de diez partidos políticos y 78 movimientos regionales, según reportes de las autoridades electorales.

La elección vía delegados es una de las dos modalidades que tenían las organizaciones políticas para definir sus candidaturas en elecciones internas con miras a los comicios de octubre.

